عزل 21 يوما.. إجراءات أمريكية صارمة ضد منتخب الكونغو قبل المونديال

كشفت تقارير إعلامية عن فرض الولايات المتحدة إجراءات صحية استثنائية على بعثة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل مشاركتها المرتقبة في كأس العالم 2026، على خلفية المخاوف المرتبطة بفيروس إيبولا.

ووفقًا للتقارير، اشترطت السلطات الأمريكية خضوع المنتخب الكونغولي لفترة عزل صحي تستمر 21 يومًا كاملًا، قبل السماح للبعثة بدخول الأراضي الأمريكية والمشاركة في البطولة.

وكانت واشنطن قد منحت موافقتها مؤخرًا على مشاركة منتخب الكونغو في المونديال، قبل الكشف لاحقًا عن البروتوكول الطبي الصارم الذي سيتعين على الفريق الالتزام به خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أندرو جولياني، المسؤول عن ملف كأس العالم داخل البيت الأبيض، في تصريحات لشبكة “ESPN”، أن بعثة المنتخب مطالبة بإكمال فترة العزل قبل السفر إلى مدينة هيوستن يوم 11 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن المنتخب بدأ بالفعل تنفيذ الإجراءات داخل معسكره المقام حاليًا في بلجيكا، مؤكدًا أن انضمام أي عنصر جديد إلى البعثة سيُلزمه بالخضوع لعزل منفصل عن باقي الفريق.

كما شدد المسؤول الأمريكي على أن ظهور أي أعراض مرضية داخل المعسكر قد يؤدي إلى استبعاد المنتخب بالكامل من المشاركة في البطولة، في ظل حرص السلطات على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية.