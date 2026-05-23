رحل قبل زفافه...تشييع جثمان عريس قادما من السعودية بمسقط رأسه بالدقهلية

شيّع أهالي قرية الأحمر التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية جثمان شاب توفي أثناء عودته من المملكة العربية السعودية.

ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة على متن الطائرة خلال رحلة العودة إلى مسقط رأسه

وكان الراحل يستعد لإقامة حفل زفافه عقب عيد الأضحى.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية وأسرته عقب وصول الجثمان،وأكد الأهالي أن الشاب كان يتمتع بحسن السيرة والسمعة الطيبة.

وتحولت استعدادات الفرح إلى مراسم عزاء بعد الخبر المفاجئ،وشارك المئات من الأهالي في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير،ودعا الجميع للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

هبوط اضطراري ينتهي بوفاة شاب دقهلية قبل زفافه

تعرض أحمد حسن عبدالفتاح، 33 عامًا، لإعياء مفاجئ أثناء عودته من السعودية، ما دفع قائد الطائرة لاتخاذ قرار بالهبوط الاضطراري بمطار شرم الشيخ في محاولة لإنقاذه وإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، وكان الشاب في طريقه إلى مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية استعدادًا لإقامة حفل زفافه عقب عيد الأضحى، وسط حالة كبيرة من الحزن بين أهالي قريته الذين شيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير.

وتم إيداع الجثمان بمطار شرم الشيخ، تمهيدا لنقله إلى مطار القاهرة، وإنهاء إجراءات الدفن وتسليمه لذويه.

وردد المشيعون "لا اله الا الله فى الجنة" حيث عمت حالة من الحزن لدي أهل القرية، لرحيل شاب محبوب ، وفقد والديه منذ فترة، وكان الجميع يستعد للمشاركة في حفل زفافه عقب عيد الاضحى.