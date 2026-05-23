مدبولي: المفاوضات مع بعثة صندوق النقد تسير بشكل جيد وإيجابي للغاية

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المفاوضات بين الحكومة والبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي بشأن إجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تسير بشكل جيد وإيجابي للغاية.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب جولته بمحافظة الجيزة اليوم السبت، إن الأمور تسير بشكل جيد وإيجابي مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا، مؤكدا أن هناك إشادة من قبل البعثة بالوضع الاقتصادي بمصر.

وأشار إلى اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي و كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في قمة أفريقيا – فرنسا التي تعقدت مؤخرا في العاصمة الكينية نيروبي، مشيرا إلى أن كريستالينا جورجيفا أشادت بالإرادة السياسية القوية والتزام مصر بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال، وأكدت حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لدعم هذه الجهود.