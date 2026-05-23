وزير الصحة: قطاع الدواء في مصر 85% من القطاع الخاص

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان: “ قطاع الدواء في مصر 80 أو 85% من القطاع الخاص والشراكة معهم تكون من خلال تقديم حوافز لهم، وهناك بنية تحتية ضخمة فى مجال صناعة الدواء فى مصر”.

وأضاف خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء بالجيزة: “ننتج من 91 إلى 92% من كل علبة دواء موجودة فى الصيدليات منهم فى مصر”.

وتابع: “المصانع الأخري دخلت فى صناعة أدوية الأورام والأدوية المناعية والأدوية البيولوجية، والدولة دورها تسهيل المستثمر حصوله على كل التراخيض الممكنة والأراضي بتيسيرات كبيرة ودورها أكثر تنظيمية ولكن تعطي الفرصة للتوسع فى القطاع”.