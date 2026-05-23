وكيل الزراعة بقنا: توريد 218 ألفا و 319 طنا من القمح للصوامع والشون

قال وكيل وزارة الزراعة بقنا المهندس أبو العباس عبد الفتاح إن إجمالي الكميات التي تم توريدها من محصول القمح حتى اليوم بلغت 218 ألفا و 319 طنا او 528 كيلو جراما للشون والصوامع بالمحافظة .

وأشار وكيل وزارة الزراعة بقنا في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن توريد نفس اليوم من العام الماضي بلغ ١٨٧ ألفا و ٥٦٠ طنا و ٦٥٠ كيلو جراما بزيادة هذا العام ٣٠ ألفا و ٧٥٩ طنا و ٨٧٠ كيلو جراما.

وأكد أن عمليات التوريد تسير بانضباط دون معوقات، وتشهد إقبالًا متزايدًا من المزارعين والموردين مقارنة بالأعوام السابقة، بفضل التيسيرات المقدمة وسرعة صرف المستحقات المالية.

وأضاف أن المديرية تتابع يوميًا عمليات الاستلام في المواقع التخزينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية .