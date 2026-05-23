أول رد من ريهام سعيد على حذف قناة النهار حلقة كلاب الشوارع.. ماذا قالت؟

علّقت الإعلامية ريهام سعيد لأول مرة بعد حذف قناة النهار حلقتها الخاصة بأزمة كلاب الشوارع، مؤكدة تمسكها بموقفها تجاه القضية.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أنا عند موقفي والرسالة واضحة.. يجب احترام القانون ووقف أذية الحيوان بأي شكل، والدولة وضعت خطة للقضاء على ظاهرة الكلاب في الشارع والموضوع محتاج وقت دي أزمة عدم وجود رحمة مش أزمة أي حاجة تانية.. استرها علينا يا رب".

وقررت إدارة شبكة قنوات "النهار" سحب الحلقات الأخيرة من برنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد وتم حذفها من كافة منصاتها الرقمية في أعقاب حالة الجدل المتباين وردود الفعل الواسعة التي أثارتها حلقة "كلاب الشوارع".

وجاء هذا القرار رغبةً من القناة في تهدئة الأجواء ومنع تفاقم الخلاف بين الأطراف المتنازعة، مؤكدة أن هدف الحلقة الأساسي كان فتح مساحة للحوار بين الجميع واستعراض الحلول والمقترحات الحكومية لمعالجة هذا الملف وليس إثارة الاشتباك، وتشكر شبكة تليفزيون النهار جمهورها الكريم.