أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن هدف زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال متحدث الخارجية الإيرانية: “تركيزنا ينصب حاليا على إنهاء الحرب المفروضة على بلادنا، وطهران تصر على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان”.

وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية: “لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة”.

وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: “وجهات النظر مع واشنطن تقاربت لكن هذا لا يعني التوصل إلى اتفاق”.

وأكمل متحدث الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا، والمسؤولون الأمريكيون يواصلون تغيير مواقفهم".