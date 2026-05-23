واشنطن: إعادة توجيه 100 سفينة خلال الحصار البحري على إيران

كشفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عن تنفيذ عمليات بحرية واسعة أدت إلى إعادة توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران، في خطوة وصفتها بأنها أحدثت "توقفاً كاملاً" لحركة التجارة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن القوات الأميركية بدأت تطبيق الحصار اعتباراً من 13 أبريل، استناداً إلى قرار صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستهدفة السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

وحسب البيان، شارك في العملية خلال الأسابيع الستة الماضية أكثر من 15 ألف عنصر من القوات الأميركية، بينهم جنود وبحارة ومشاة بحرية وعناصر من سلاح الجو، حيث تمكنت القوات من إعادة توجيه 100 سفينة، وتعطيل أربع سفن أخرى، مع السماح بعبور 26 سفينة تحمل مساعدات إنسانية.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، أن القوات المشاركة تنفذ مهامها "بدقة واحترافية عالية"، مشيراً إلى أن الإجراءات البحرية المفروضة أسهمت في وقف حركة التجارة المرتبطة بالموانئ الإيرانية، ما تسبب في ضغوط اقتصادية متزايدة على طهران.

وأضاف كوبر أن أكثر من 200 قطعة عسكرية أمريكية تشارك في العملية، تشمل طائرات وسفناً حربية، من أبرزها مجموعتا حاملتي الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جورج إتش بوش"، إضافة إلى مجموعة الإنزال البرمائي "طرابلس"، والوحدة الاستكشافية الـ31 لمشاة البحرية، إلى جانب مدمرات مزودة بصواريخ موجهة.

وبيّنت "سنتكوم" أن إجراءات الحصار تشمل جميع السفن التابعة لمختلف الدول عند دخولها أو مغادرتها الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على الخليج وبحر عُمان.