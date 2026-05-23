كشف هوية شاب صدمه قطار على ممر غير شرعى بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف هوية شاب صدمه قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد من مصر غير شرعى بنطاق مركز قفط جنوب قنا.

وتبين أن الجثة لـ يوسف أحمدعلي سليمان، ١٩ عاما، مقيم بنجع هارون التابع لقرية البراهمة بمركز قفط، وجرى إخطار ذويه لاستلام الجثمان، بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب فى العشرينيات من العمر أسفل عجلات قطار بمركز قفط.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الشاب حاول العبور من ممر غير شرعى بنطاق مركز قفط، إلا أن القطار صدمه على شريط السكة الحديد وأنهى حياته فى الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات التحقيقات الاجراءات القانونية اللازمة.