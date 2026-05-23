تجهيز 77 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في قنا

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جاهزية مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026م - 1447هـ، أعاده الله على الأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، من خلال تجهيز 3224 مسجدًا تشرف عليها المديرية إداريًا ودعويًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف محافظ قنا، فضلاً عن تجهيز ما يزيد على 77 ساحة لإقامة صلاة العيد، وذلك وفقًا لما أقرته تعليمات وزارة الأوقاف.

وأشار الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بأن الساحات التي تم تجهيزها لصلاة عيد الأضحى المبارك تقع في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه الساحات والخطط الدعوية أصبحت مستعدة تمامًا لاستقبال المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى لهذا العام.

وأضاف يونس، بأنه سيتم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف في كل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد، لضمان سير الشعائر بالشكل المطلوب، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات التي وضعتها الوزارة لأداء صلاة العيد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بأنه سوف يتم السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة، مع السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تضمن أداء الصلاة في أجواء من الفرحة والسرور.



