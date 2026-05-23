قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة
قاذفات أمريكية تستعد لضرب إيران.. وطهران تهدد برد يتجاوز الشرق الأوسط
مانشستر سيتي يخطط لثورة صيفية.. مرموش و5 نجوم في الواجهة
الزمالك يستهدف حارس مرمى جديد خلال الموسم المقبل.. من المرشح؟
محافظ الدقهلية: رفع الجاهزية بجميع المرافق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى
للصرف قبل العيد.. خطوات سريعة لإعادة تشغيل كارت المعاش الموقوف
مطاعم البيتزا تدق طبول الحرب في واشنطن.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
شائعة الكولا.. سوهاج تكشف حقيقة ري الخضراوات بمياه الصرف في أخميم
3 سيناريوهات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران.. تعرف عليها
خبير تربوي يكشف عوامل نفسية تدعو لإعادة النظر في كم المناهج المدرسية
نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى
موسم جبر الخواطر.. الكرة تنصف الأندية التاريخية وتعيدها إلى منصات التتويج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجهيز 77 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في قنا

وكيل وزارة الأوقاف بقنا
وكيل وزارة الأوقاف بقنا
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جاهزية مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026م - 1447هـ، أعاده الله على الأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، من خلال تجهيز 3224 مسجدًا تشرف عليها المديرية إداريًا ودعويًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف محافظ قنا، فضلاً عن تجهيز ما يزيد على 77 ساحة لإقامة صلاة العيد، وذلك وفقًا لما أقرته تعليمات وزارة الأوقاف.

وأشار الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بأن الساحات التي تم تجهيزها لصلاة عيد الأضحى المبارك تقع في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه الساحات والخطط الدعوية أصبحت مستعدة تمامًا لاستقبال المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى لهذا العام.

وأضاف يونس، بأنه سيتم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف في كل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد، لضمان سير الشعائر بالشكل المطلوب، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات التي وضعتها الوزارة لأداء صلاة العيد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بأنه سوف يتم السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة، مع السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تضمن أداء الصلاة في أجواء من الفرحة والسرور.


 

قنا عيد الأضحى المبارك وزارة الأوقاف مراكز الشباب ساحات الصلاة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

مطار بيروت

من بيروت إلى مكة.. أفواج الحجاج اللبنانيين تبدأ رحلتها إلى الأراضي المقدسة

السفن اليونانية

انطلاق قمة "الاستراتيجية الزرقاء 2026" في أثينا.. بعد غد

هجوم أوكراني على لوجانسك

48 قـ.تيلا وجريحا حصيلة الهجوم الأوكراني على سكن طلابي في لوجانسك

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد