رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تموين قنا: غرف عمليات على مدار الساعة تزامناً مع عيد الأضحى

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، على اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاستباقية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق فى كافة مراكز ومدن المحافظة.

تشديد الرقابة الميدانية

وأوضح المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع واستقرار أسعارها، مشيرًا إلى تشكيل مجموعات وعناصر عمل بالمديرية، وأخرى بكل إدارة تموينية للعمل كجداول مناوبة ومتابعة ميدانية خلال فترة العيد، لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي والالتزام التام بالأسعار المقررة.


 

وفيما يخص منظومة الخبز المدعم، أشار وكيل وزارة التموين، إلى وضع خطة محكمة لتأمين الأرصدة الاستراتيجية من خلال توفير كميات كافية من الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وضمان توافر مخزون الدقيق بالمخابز البلدية بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين طوال فترة الاحتفالات.
 

وأوضح القط، بأنه تقرر إتاحة صرف حصص الدقيق لأيام 26 و27 و28 و29 مايو 2026 مقدماً للمطاحن قبل يوم 15 مايو 2026، كما سيتم صرف حصة 4 أيام مقدمًا للمخابز البلدية عن نفس الفترة المذكورة ليتزامن صرفها مع أيام 22 و23 و24 و25 مايو 2026، وذلك لضمان استمرار عملية الإنتاج دون أى توقف.
 

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، استمرار المتابعة الدورية لسير العمل بالمخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية المقررة، مشيرًا إلى تنظيم الإجازات لبعض المخابز خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو 2026 بناءً على خطة مسبقة تضمن عدم تأثر حصة المواطنين، وبما يكفل حصولهم على احتياجاتهم اليومية من رغيف الخبز دون أي تكدس أو عجز.


 

وشدد وكيل وزارة التموين بقنا، على التأكد من توافر مخزون كافٍ من السلع الأساسية بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، وضمان تدفق السلع الغذائية والتموينية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية بصورة منتظمة تتيح للمواطنين صرف مقرراتهم التموينية بسهولة والالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة.

وفي إطار دعم المناطق الأكثر احتياجًا، تم التنسيق مع الشركة المصرية للدفع بسيارات متنقلة ومحملة بالسلع الأساسية لتغطية القرى والمناطق النائية، مما يسهم في تلبية كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد والحد من أي نقص في المعروض.

منع الاحتكار

وتابع القط، أنه يتم تكثيف أعمال الرقابة والتواجد الميداني الحازم على كافة الأنشطة التجارية لمنع المغالاة والاحتكار، مع التركيز التام على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من التزامها بالذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة وضمان سلامة المعروض، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، مثل مباحث التموين وسلامة الغذاء والوحدات المحلية والطب البيطري، لشن حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق للتحقق من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لحماية صحة وحقوق المواطنين.
 

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية تتابع بدقة توافر منتجات المواد البترولية بأنواعها المختلفة في جميع محطات خدمة تموين السيارات بكافة مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن تزويد المستودعات والمتعهدين بأسطوانات البوتاجاز لضمان توفرها للمواطنين بكميات مناسبة والبيع بالسعر الرسمي المقرر دون السماح بأي تجاوزات أو استغلال.
 

تفعيل غرفة عمليات رئيسية

وأكد القط، تفعيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التموين، ربطت بغرف فرعية بكافة الإدارات التموينية بمراكز المحافظة، وذلك لمتابعة الحالة التموينية أولًا بأول على مدار الساعة، واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها فوراً من خلال لجان المتابعة الميدانية المشكلة لأيام العيد، لضمان انضباط واستقرار الأسواق طوال فترة الاحتفالات.

 

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

