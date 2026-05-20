مجمع إعلام قنا يناقش "آليات التعامل مع الضغوط النفسية لتحقيق الاستقرار الأسري"

نظم مجمع إعلام قنا، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان آليات التعامل مع الضغوط النفسية لتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي"، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بقنا، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية، ورفع قدرة الأفراد على مواجهة الضغوط اليومية والتحديات الحياتية المختلفة والتأكيد علي أن التوازن النفسي يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وإنتاجية، فى إطار توجيهات السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف من اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة.

أقيمت فعاليات الندوة بمجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والدكتور وائل محمد طلعت، نقيب الأطباء البيطريين بقنا، وحاضر بالندوة الدكتور نرمين غريب، أخصائي نفسي إكلينيكي واستشاري أسري، والدكتورة مني فوزي، أخصائي نفسي إكلينيكي، وأدار اللقاء سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمجمع إعلام قنا.

وأشارت الدكتورة نرمين غريب، أخصائي نفسي إكلينيكي واستشاري أسري، إلى أن الضغط النفسي حالة من الإجهاد والتوتر تنشأ نتيجة شعور الفرد بوجود عدم التوازن بين متطلبات الحياة وبين موارده وقدراته الشخصية للتعامل معها وهي استجابة طبيعية تدفع الإنسان أحيانا للمواجهة، ولكنها قد تضر بصحته إذا زادت عن الحد وتتحول لمشاعر من التوتر والقلق وأن هذه الضغوط المستمرة قد تؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية والجسدية، وتنعكس على العلاقات الأسرية والإنتاجية داخل المجتمع.

وأوضحت غريب، يأن الضغوط النفسية لها أنواع متعددة، منها الضغط الحاد هو ضغط طويل الأمد يظهر فجأة وينتهي سريعا مثل التعرض لموقف مخيف أو مشكلة طارئة، والضغط المتكرر الحاد هو ضغط حاد يتكرر حدوثه باستمرار في فترات متقاربة مثل ضغوط العمل اليومية أو تكدس المهام، الضغط المزمن هو ضغط يستمر لفترات طويلة ويصعب التخلص منه مثل المشاكل الأسرية المستمرة أو المشاكل المالية الدائمة.

أسباب الضغوط النفسية

كما تناولت أخصائي النفسي الإكلينيكي، أسباب الضغوط النفسية وهي المقارنات، بأن تقارن نفسك بالأخر، أو أن يكون هناك من يقارنك بالآخرين، غياب الهدف في الحياة، غياب الخطة الواضحة والتشتت في تحقيق الأهداف غياب الصبر لتحقيق الهدف غياب مهارات إدارة الوقت، السعي وراء الكمال، و تبني مفهوم الحياة الوردية، وخاصة ما تُصدره لنا بعض المسلسلات مثل المسلسلات التركية والهندي أو بعض ما ينشر بمواقع التواصل الاجتماعي عن الرفاهية، كما أن الانترنت سبب خطير للضغط النفسي بما يقدمه من منشورات بعيده عن الواقع أحيانا من خلال البلوجرز وصانعي المحتوي الرقمي.

فيما تناولت والدكتورة مني فوزي، أخصائي نفسي إكلينيكي، أعراض الضغط النفسي والتي تظهر في صورة اضطرابات نفسية وجسدية تؤثر على حياة الفرد اليومية، حيث يشعر الشخص بالتوتر المستمر والقلق وصعوبة التركيز، كما قد يعاني من اضطرابات النوم مثل الأرق أو كثرة النوم، إلى جانب الشعور بالإرهاق والتعب دون سبب واضح، وقد تظهر بعض الأعراض الجسدية مثل الصداع المستمر، وآلام العضلات، وفقدان الشهية، كذلك يؤدي الضغط النفسي أحيانًا إلى العصبية الزائدة والانفعال السريع وضعف التركيز والاندفاعية في اتخاذ القرارات.

سبل علاج الضغط النفسي

وأشارت فوزي، إلى سبل علاج الضغط النفسي ومنها التأمل والاسترخاء، ترتيب الأولويات، تنظيم الوقت وتقسيم المهام الكبير إلي عدد من المهام الصغيرة التي يمكن إنجازها سريعا حتي يشعر الفرد بالراحة وعدم التوتر، كما تساعد ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية على تحسين الحالة النفسية والتخلص من الطاقة السلبية، إلى جانب أهمية الحصول على قدر كافٍ من النوم والراحة.

وأضافت أخصائي نفسي إكلينيكي، ويعد الدعم الأسري والاجتماعي من العوامل المهمة في مواجهة الضغوط النفسية، حيث يسهم الحوار والتواصل الإيجابي في تخفيف الأعباء النفسية، وفي الحالات الشديدة يجب اللجوء إلى المختصين النفسيين للحصول على الدعم والعلاج المناسب.