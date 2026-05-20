الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ قنا يكرم سيدتين حصلتا على مراكز أولى جمهوريا كأفضل تجارب للمتحررات من الأمية

تكريم المتحررات من الأمية
يوسف رجب

كرم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، كلًا من: سهير العريان أحمد، ورشا عنتر محمد، من مركز الوقف بمحافظة قنا، وذلك كأفضل تجارب للمتحررات من الأمية على مستوى الجمهورية، تقديرًا لإرادتهما القوية وإصرارهما على التعلم وتجاوز التحديات، في نموذج إنساني يعكس قيم الإصرار والطموح.

جاء ذلك في إطار مشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنتدى السنوي الحادي عشر لمبادرة "تمكين واستدامة"، الذي عقد تحت عنوان "دور الفن والإبداع والابتكار" بالقاهرة، حيث تضمنت فعالياته تنظيم مسابقة لاختيار أفضل تجارب للمتحررات من الأمية على مستوى الجمهورية، وتكريم 29 سيدة من المتحررات من الأمية، إلى جانب دعم مشروعات التمكين والتعليم والتنمية المستدامة.

وحصلت المشاركتان، وهما رشا عنتر محمد، على المركز الخامس، بعد حصولها على ليسانس الآداب وتعيينها معلمة بوزارة التربية والتعليم، فيما حصلت سهير العريان أحمد على المركز الثالث، بعد حصولها على بكالوريوس التجارة، وتقديم أوراقها في مسابقة وزارة التربية والتعليم، واجتيازها الاختبارات الخاصة بالكلية الحربية والتنظيم والإدارة.

ويأتي هذا التكريم في إطار اهتمام محافظة قنا بملف محو الأمية وتعليم الكبار، ودعمها لقصص النجاح الملهمة التي تجسد معاني التحدي، في ظل توجهات الدولة نحو تمكين الإنسان والاستثمار في قدراته.
 

وأكد محافظ قنا، بأن قصص النجاح التي يحققها المتحررون من الأمية تعكس الإرادة الحقيقية للتغيير، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار باعتبارها أحد المحاور الأساسية للتنمية البشرية، وتسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

ومن جانبهن، أعربت المكرمتان عن بالغ سعادتهما بهذا التكريم، مؤكدتين أن الدعم الذي تقدمه الدولة يمثل حافزًا قويًا لاستكمال مسيرتهما التعليمية وتحقيق المزيد من النجاحات.

وفي ختام الاحتفالية، سلم محافظ قنا شهادات التقدير للمكرَّمتين دعمًا لطموحهما وتشجيعًا لهما على مواصلة مسيرتهما التعليمية، بحضور ياسر السمهودي، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بقنا، وبهاء عبدالوهاب، مدير العلاقات العامة بالهيئة.

 

