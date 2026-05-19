تعليم قنا تكرم الطلاب والمعلمين المتميزين فى المسابقات الجمهورية للأنشطة

كرم طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، الطلاب والمعلمين المتميزين والذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات الجمهورية للأنشطة التربوية "المجال الصناعي والموهوبين، والتربية المسرحية والتربية الزراعية".



جاء ذلك بحضور سومية عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وعلى عبدالحليم، موجه عام المجال الصناعي، والدكتورة مها محسن، مدير إدارة الموهوبين، وحنان سليمان، موجه عام التربية المسرحية، وحاتم محمد، موجه عام التربية الزراعية، وناصر محمد، موجه أول المجال الصناعي بالمديرية، ورشا أحمد، موجه أول التربية المسرحية.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن تقديره لجميع موجهى الأنشطة التربوية، والمعلمين، لما حققوه من مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية بالمسابقات الجمهورية، مهنئاً الطلاب المتفوقين وأسرهم لتميزهم بالأنشطة على مستوى المحافظة وعلى المستوى الجمهوري.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الأنشطة التربوية تعد عنصراً رئيسياً بالعملية التعليمية لما لها من دورا محورياً في اكتمال شخصية الطالب، وصقل مهاراته وقدراته الفنية والإبداعية.

وتضمنت قائمة المكرمين، كل من: عصام عبدالفتاح، موجه أول المجال الصناعي بنجع حمادى، وياسر رجائى حلمى، موجه أول المجال الصناعي بدشنا، وعبدالناصر حعفر عباس، موجه أول مجال صناعى إدارة قنا، وذلك لفوزهم بالمركز السادس جمهورياً في مسابقة" الفنون اليدوية ومواهب المجال الصناعي" بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى.

كما كرم سعد الدين، الموجهين الأوائل للتربية المسرحية بجميع الإدارات التعليمية وذلك لفوزههم بالمركز الأول جمهورى فى مسابقة أعياد الطفولة المرحلة الإعدادية، والمركز الثالث جمهورى عن المرحلة "الابتدائية- رياض الأطفال"، كما حصد توجيه التربية المسرحية 8 مراكز جمهورية في مسابقة الإلقاء الشعري، بمشاركة الطلاب، أروى محمد مركز أول فرشوط، نسرين متولى، مركز أول ئرسمى لغات" أبوتشت، عمر منتصر، مركز ثاني قوص، دعاء محمود مركز ثالث قنا، مرام أحمد مركز رابع قنا، معاذ محمد، مركز رابع فرشوط، روميساء قدرى، مركز خامس قنا، نورهان عثمان، مركز خامس دشنا.

كما شمل التكريم توجيه التربية الزراعية لفوزهم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة " تدوير المخلفات الزراعية " مدرسة الشهيد خالد عبدالعاطى، الثانوية بإدارة نقادة، بإشراف أحمد فؤاد موجه أول التربية الزراعية إدارة نقادة، نصحى شاكر، سيد خيرى المعلمين بالمدرسة، بحضور الدكتور حسن تهامى، رئيس مجلس الأمناء بإدارة نقادة التعليمية.



