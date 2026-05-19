أخبار قنا.. مشرفة تمريض تلقى بنفسها وطفليها في نهر النيل. .ضبط 1000كيلو لانشون منتهي الصلاحية

شهدت محافظة قنا العديد من الأحداث خلال الساعات الماضية، أبرزها، أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة، التحقيق مع مشرفة تمريض ألقت بنفسها وطفليها في نهر النيل، المحافظ يشارك فى اجتماع موسع لمتابعة استعدادات عيد الأضحى، وكيل وزارة التربية والتعليم يجري جولة باللجان للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، مديرية التموين تضبط 1000 كيلو لانشون منتهي الصلاحية، المحافظ يستعرض مع FAO وWFP الموقف التنفيذي لبرنامج دعم التنمية الريفية.





أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

شهد كوبري دندرة العلوى بمدينة قنا، إلقاء سيدة نفسها وطفليها في مياه نهر النيل من أعلى الكوبرى، وسط حالة من الصدمة بين الأهالى.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إلقاء سيدة على نفسها وطفليها من أعلى كوبري دندرة فى نهر النيل.





مريضة نفسياً.. التحقيق مع مشرفة تمريض ألقت بنفسها وطفليها في نيل قنا





بدأت جهات التحقيق بقنا، مباشرة التحقيقات مع مشرفة تمريض ألقت نفسها وطفليها فى نهر النيل من أعلى كوبرى دندرة العلوى، بمدينة قنا، بعد إنقاذها من الغرق.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ السيدة، وانتشال جثمان رضيع، ومازالت الجهود مستمرة لانتشال جثمان طفلة ثانية غارقة فى مياه النيل حتى الآن.





محافظ قنا يشارك فى اجتماع موسع لمتابعة استعدادات عيد الأضحى

شارك اللواء الدكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لاستعدادات المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة العمل على تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





مدير تعليم قنا يجري جولة باللجان للاطمئنان على سير العملية الامتحانية

أجرى طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة تفقدية مفاجئة، لمتابعة الالتزام بتطبيق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، لأعمال امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، للعام الدراسي 2025/2026م، بعدد من اللجان الامتحانية بمدارس إدارة قفط التعليمية، رافقه خلالها الدكتور محمد القرماني، مدير عام إدارة قفط التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية بقفط.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق انضباط العملية الامتحانية، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

تموين قنا تضبط 1000 كيلو لانشون منتهي الصلاحية



واصلت مديرية التموين بمحافظة قنا حملاتها الصارمة لضبط الأسواق وتطهيرها من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري لضمان سلامة المعروض من السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين.

وأسفرت حملة تموينية، عن نجاح رجال الرقابة التموينية في مصادرة شحنة من المواد الغذائية الفاسدة قبل ترويجها للمستهلكين، حيث تم التحفظ على1000 كجم من مصنعات اللحوم "لانشون"، وتبين بعد الفحص والتدقيق أن كامل الكمية المضبوطة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





محافظ قنا يستعرض معFAO وWFP الموقف التنفيذي لبرنامج دعم التنمية الريفية

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعا موسعًا، مع ممثلي منظمتي FAO وWFP، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الريفية والصمود أمام تغيرات المناخ والتغذية من أجل حياة كريمة بمركزي قوص وأبوتشت، وذلك فى إطار جهود المحافظة لدعم القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.

واستعرضت المهندسة دعاء عرفة، مدير برنامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمى WFP، أنشطةWFP، والتي تتضمن أهداف المشروع وتشمل زيادة قدرة النظم الغذائية على الصمود على المستوى المحلى وتحسين الأمن الغذائي بالمجتمعات الريفية، إلى جانب دعم الأسر الريفية من خلال توفير فرص كسب العيش وتعزيز قدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية والبيئية، فضلا عن التمكين الاقتصادي، للسيدات، حيث يستهدف المشروع تدريب 3000 سيدة، وتم بالفعل تدريب 600 سيدة، بالإضافة إلى تدريب 225 شابا بهدف دمجهم فى سوق العمل.

