مريضة نفسياً.. التحقيق مع مشرفة تمريض ألقت بنفسها وطفليها في نيل قنا

بدأت جهات التحقيق بقنا، مباشرة التحقيقات مع مشرفة تمريض ألقت نفسها وطفليها فى نهر النيل من أعلى كوبرى دندرة العلوى، بمدينة قنا، بعد إنقاذها من الغرق.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ السيدة، وانتشال جثمان رضيع، ومازالت الجهود مستمرة لانتشال جثمان طفلة ثانية غارقة فى مياه النيل حتى الآن.

كان كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا، شهد واقعة مؤسفة، حيث ألقت سيدة طفليها فى مياه نهر النيل، ثم ألقت نفسها من أعلى الكوبرى، ما أدى لغرق الطفلين فى الحال، وسط حالة من الهلع بين المواطنين والمارة على الكوبرى.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين غرق أحمد ٨ أشهر، و أشرقت ٤ أعوام، وتمكنت جهود الإنقاذ من انتشال جثة الأول وجارى البحث عن جثة الآخر، فيما جرى التحفظ على مشرفة التمريض ٣٨ عاما.

وتبين من المعلومات الأولية، أن مشرفة التمريض تعانى نفسياً منذ فترة وتم إيداعها إحدى المستشفيات للعلاج، وتمكنت من العودة للعمل مرة أخرى بعد تماثلها للشفاء، إلا أنها أقدمت على إنهاء حياتها صباح اليوم.