وداعا لمشاكل العداد والفاتورة| بشرى بشأن تركيب الألواح الشمسية أعلى المنازل

​في بلد ينعم بمعدل سطوع شمسي يتراوح بين 5 إلى 7 ساعات يومياً، لم يعد الاعتماد على الطاقة الشمسية مجرد رفاهية بيئية أو خيار بديل، بل تحول إلى استثمار استراتيجي يسابق الزمن.

ففوق أسطح المنازل والمصانع والمزارع في مصر، تتلألأ الخلايا الشمسية كخيار واعد لتخفيف عبء الفواتير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

إعفاء كامل من الشروط وتسهيلات للمنازل

يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تقديم حزمة من التسهيلات غير المسبوقة للمواطنين وكافة القطاعات، بهدف التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة وفك القيود الإدارية أمام تركيب محطات الطاقة الشمسية أعلى الأسطح، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة اتخذت قراراً بإعفاء المواطنين تماماً من أي شروط مسبقة لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل أو المنشآت المختلفة، في خطوة تستهدف تحفيز المجتمع على التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الشبكة التقليدية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسار الإداري والتنسيقي الوحيد الذي يتطلب رجوع المواطن إلى شركات توزيع الكهرباء التابع لها، يقتصر على حالة واحدة فقط وهي: الرغبة في ربط المحطة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء.

وفي هذه الحالة، يتم التنسيق لتركيب "عداد صافي القياس"، وهو النظام الذي يتيح للمواطن تصدير الفائض من إنتاج محطته الشمسية إلى الشبكة وضخها فيها، والاستفادة من المقاصة السعرية لتخفيض قيمة فاتورة استهلاكه الإجمالية.

ونتعرف في هذه السطور على كواليس وطريقة تركيب خلايا الطاقة الشمسية، من الفكرة وحتى "الربط" بالشبكة القومية.

​الخطوة الأولى: دراسة الاستهلاك والمساحة (الأساس الهندسي)

​قبل البدء في مسمار واحد، تبدأ الشركات المؤهلة من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بـ "معاينة الموقع".

​حساب الأحمال: يقوم المهندسون بفحص فواتير الكهرباء السابقة لتحديد حجم النظام المطلوب (مثلاً: نظام بقدرة 5 كيلووات للمنازل الصغيرة أو 10 كيلووات للمنازل المتوسطة والأكبر).

​فحص السطح والظلال: يحدد الاستشاري الإنشائي مدى تحمل السطح للأوزان، مع التأكد التام من خلو المنطقة من ظلال الأشجار أو المباني المجاورة التي قد تعطل عمل الألواح. وتحتاج المحطة المنزلية الصغيرة مساحة صافية تتراوح بين 40 إلى 50 متراً مربعاً.

​الخطوة الثانية: الإجراءات القانونية و"المنصة الموحدة"

​تتميز مصر بوجود إطار تنظيمي واضح؛ حيث لا يمكن لعميل تركيب محطة وربطها بالشبكة بشكل عشوائي.

وتقوم الشركة المنفذة (نيابة عن العميل) بتقديم المقايسات والرسومات الهندسية المعتمدة من مهندس نقابي عبر “منصة مصر للطاقة الشمسية” للحصول على الموافقات الرسمية من شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، لضمان مطابقة النظام لكافة الاشتراطات الموحدة.

​الخطوة الثالثة: تثبيت الشاسيهات الهيكلية (هيكل المحطة)

و​تبدأ الأعمال الميدانية بتركيب القواعد أو “الهياكل المعدنية”، ففي الأجواء المصرية، تشترط المواصفات القياسية استخدام حاملات تثبيت مصنوعة من الألومنيوم المعالج أو الحديد المجلفن الساخن لتقاوم الرطوبة وعوامل التعرية والرياح الخمسينية.

​التوجيه والزاوية: يتم تثبيت الهياكل متجهة تماماً نحو الجنوب الجغرافي لاستقبال أكبر قدر من أشعة الشمس طوال اليوم، بزاوية ميل هندسية دقيقة تتراوح غالباً بين 20° إلى 35° تَبَعاً لخط العرض الجغرافي للمحافظة.

​الخطوة الرابعة: رصّ الألواح والتوصيل الكهربائي

و​بعد تثبيت الهياكل، يأتي دور "الخلايا الشمسية" نفسها، وغالباً ما يُعتمد في مصر على الألواح أحادية البلورة لكفاءتها العالية في درجات الحرارة المرتفعة.

​يتم رص الألواح وتثبيتها بإحكام بمشابك خاصة (Clamps)

​تُربط الألواح ببعضها على التوالي أو التوازي باستخدام كابلات كهربائية معزولة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية (UV Cables) لتفادي تلفها تحت أشعة الشمس الحارقة

​الخطوة الخامسة: عقل المنظومة (الإنفرتر وصندوق الحماية)

​لا يمكن للمنزل الاستفادة من الكهرباء المتولدة من الألواح مباشرة لأنها تكون على هيئة “تيار مستمر”، بينما تعمل الأجهزة المنزلية بـ “تيار متردد”.

وهنا يأتي دور العاكس أو (Inverter)، الذي يُثبّت في مكان مظلل وجيد التهوية ليعمل بمثابة العقل المفكر للنظام، حيث يحول التيار ليكون صالحاً للاستخدام. كما يتصل النظام بصناديق حماية تحتوى على قواطع وفيوزات وأنظمة تأريض (Earthing) لحماية المنظومة والمنزل من الصواعق أو أي ماس كهربائي.

​الخطوة السادسة: العداد الذكي و"صافي القياس"

​بعد انتهاء التركيبات الفيزيائية والكشف الفني من قبل مهندسي شركة الكهرباء، يأتي الحدث الأبرز وهو تطبيق نظام “صافي القياس”.

ويتم استبدال عداد المنزل التقليدي بـ عداد ثنائي الاتجاه. يقوم هذا العداد بحساب كمية الكهرباء التي يستهلكها المنزل من الشبكة القومية ليلاً، ومقارنتها بكمية الطاقة الفائضة التي ضختها محطتك الشمسية للشبكة نهاراً، وفي نهاية الشهر يتم عمل مقاصة، ليدفع المواطن فقط فارق الاستهلاك، أو يتم ترحيل فائض إنتاجه كأرصدة للشهور التالية.

​الصيانة الدورية.. سر ديمومة "المصنع الشمسي"

و​تؤكد الشركات العاملة في السوق المصري أن العمر الافتراضي لهذه المحطات يصل إلى 25 عاماً، لكن الكفاءة تظل مرهونة بشرط واحد: النظافة. نظراً لطبيعة الطقس المغبر في بعض فصول السنة بمصر، فإن غسيل الألواح بالماء النقي بصفة دورية (مرة كل أسبوعين أو شهر) لإزالة الأتربة يعد بمثابة شريان الحياة الذي يضمن تدفق الكهرباء بأعلى معدل ممكن.

و​في النهاية، يبدو أن خطوة الاستثمار في الألواح الشمسية فوق الأسطح المصرية لم تعد مجرد مساهمة في الحفاظ على الكوكب، بل أصبحت معادلة اقتصادية ذكية تضمن لصحابها طاقة آمنة ومستدامة لربع قرن قادم.