الطماطم بكام النهاردة؟.. أسعار الخضار اليوم الإثنين

بعد ارتفاع سعر الطماطم بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، يتابع المواطنين يومياً اسعار الخضروات و البطاطس و البصل سواء في الأسواق او سوق العطور و أماكن الجملة، ونستعرض لكم أسعار الخضروات اليوم الأثنين18 مايو2026 بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الطماطم اليوم الأثنين

سجل متوسط أسعار الطماطم اليوم في الأسواق 30.79 جنيه.

أسعار البطاطس:

سجل متوسط أسعار البطاطس اليوم في الأسواق نحو 13.82 جنيه / كيلو.

سعار الليمون البلدي:

بلغ متوسط سعر الليمون البلدي اليوم في الأسواق 34.44 جنيه/ كيلو.

أسعار الخيار

سجل متوسط أسعار خيار الصوب اليوم في الأسواق 21 جنيه/ كيلو.

أسعار الملوخية:

أما متوسط أسعار الملوخية اليوم في الأسواق، سجل نحو 28.04 جنيهًا/ كيلو.

أسعار اللفت:

متوسط أسعار اللفت اليوم، يبلغ في الأسواق 8.64 جنيه/ كيلو.

أسعار الكوسة:

بلغ متوسط سعر الكوسة اليوم، في الأسواق 23.33 جنيه/ كيلو.

أسعار البصل:

متوسط أسعار البصل بعدد من أسواق محافظة القاهرة يتراوح بين 15 جنيهًا/ كيلو و20 جنيهًا.

أسعار الكرنب:

بلغ متوسط أسعار الكرنب اليوم في الأسواق 33.42 جنيه للواحدة.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

نرصد أسعار الخضار اليوم بالكيلو بأسعار سوق العبور للجملة، والتي يضاف لها من 5 إلى 7 جنيهات تقريبا عند وصولها للمستهلك في الأسواق الشعبية كالتالي:

الكوسة من 11 إلى 15 جنيها.

الجزر من 9 إلى 13 جنيها.

الفاصوليا من 11 إلى 21 جنيها.

الباذنجان البلدي من 8 إلى 15 جنيها.

الباذنجان الرومي من 5 إلى 15 جنيها.

الباذنجان الأبيض من 12 إلى 15 جنيها.

الفلفل الرومي من 8 إلى 16 جنيها.

الفلفل الحامي من 7 إلى 15 جنيها.

الفلفل الألوان من 25 إلى 50 جنيها.

الملوخية من 10 إلى 18 جنيها.

الخيار البلدي من 8 إلى 13 جنيها.

الثوم من 17 إلى 27 جنيها.

ورق العنب من 25 إلى 60 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

- سعر البرتقال الصيفي يتراوح من 8 جنيهات لـ 14 جنيهًا.

- سعر البرتقال أبو سُرَّة يتراوح من 12 لـ 20 جنيهًا.

- سعر الجريب فروت يتراوح من 9 جنيهات لـ 15 جنيهًا.

- سعر التفاح الأمريكي، يتراوح من 50 جنيهًا لـ 100 جنيه.

- سعر البرقوق المستورد في سوق العبور يتراوح ما بين 50 و80 جنيهًا.

- سعر الليمون البلدي، يتراوح من 18 لـ 32 جنيهًا.