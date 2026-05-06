الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع البطاطس والبصل وارتفاع الطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم
رانيا أيمن

انخفاضات ملحوظة تضرب أسعار الخضروات والفاكهة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، خاصة في الأصناف الأكثر تداولًا داخل البيت المصري مثل البطاطس والبصل والموز، مقابل ارتفاعات طفيفة في بعض الأصناف الأخرى.

تراجع ملحوظ في “البطاطس والبصل” وارتفاع طفيف يطارد “الطماطم”
 

وعلى صعيد الخضروات، تراجع سعر كيلو البطاطس بمقدار 11 قرشًا ليسجل اليوم 13.41 جنيه، 

كما انخفض سعر كيلو البصل بمقدار 47 قرشًا ليصل إلى 13.53 جنيه، 

وسجل الليمون البلدي تراجعًا بمقدار 51 قرشًا ليستقر عند 30.27 جنيه للكيلو. 

وفي ذات السياق، شهد الخيار الصوب تراجعًا بمقدار 55 قرشًا ليصل سعره إلى 21.99 جنيه، 

وانخفض سعر كيلو الباذنجان الرومي بمقدار 1.76 جنيه ليسجل 19.83 جنيه، بينما سجلت الملوخية واحدًا من أكبر التراجعات اليوم بمقدار 1.92 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 28.28 جنيه.

وفي المقابل، سجلت أسعار الطماطم زيادة طفيفة بلغت 18 قرشًا ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 27.16 جنيه، 

وارتفعت الفاصوليا الخضراء بمقدار 2.02 جنيه لتباع بـ 35.55 جنيه للكيلو، كما زاد سعر كيلو الكوسة بمقدار 64 قرشًا ليصل إلى 23.47 جنيه، 

وقفز سعر ورق العنب البناتي بمقدار 1.12 جنيه ليسجل 75.47 جنيه للكيلو، فيما سجل القلقاس زيادة قدرها 72 قرشًا ليصل إلى 27.05 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم 

أما في سوق الفاكهة، فقد غلب الاستقرار المائل للانخفاض على معظم الأصناف الرئيسية، حيث تراجع سعر الموز البلدي بمقدار 23 قرشًا ليسجل 31.53 جنيه للكيلو، 

وانخفض سعر الخوخ بمقدار 1.25 جنيه ليصل إلى 53.25 جنيه، 

كما تراجع سعر كيلو التفاح بشكل عام بمقدار 71 قرشًا ليسجل 84.19 جنيه، 

وانخفض الكنتالوب تراجعًا طفيفًا بمقدار 9 قروش ليصل إلى 23.88 جنيه.

بينما شهدت بعض الأصناف الأخرى ارتفاعات متفاوتة، حيث زاد سعر التفاح المحلي بمقدار 32 قرشًا ليصل إلى 57.09 جنيه للكيلو، 

وارتفع سعر كيلو جوز الهند بمقدار 3.1 جنيه ليسجل 58.5 جنيه، 

كما زادت أسعار بلح العجوة بمقدار 81 قرشًا لتصل إلى 52.87 جنيه للكيلو، 

وسجلت ثمرة الأناناس زيادة قدرها 2.34 جنيه لتصل إلى 115.34 جنيه للواحدة.

