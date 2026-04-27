اقتصاد

تراجع كبير بأسعار الخضروات اليوم .. وأقل في الفاكهة | وسعر الموز والعنب يهبط بشكل ملحوظ

رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 حالة من التراجع الكبير في الأسعار لأصناف مختلفة كالخيار والبطاطس والعنب والموز وغيرها من الأصناف، وجاء ذلك  مقابل ارتفاعات طفيفة في أصناف أخرى.

أسعار الخضروات:
 

وفي قطاع الخضروات، جاءت أغلب التحركات في صالح التراجع، حيث انخفضت أسعار البطاطس لتسجل 14.01 جنيه للكيلو بتراجع 0.21 جنيه بنسبة 1.48%. 

كما تراجع الليمون البلدي إلى 31.49 جنيه بانخفاض 1.62 جنيه بنسبة 4.89%.


وسجلت الخضروات الورقية أكبر موجة انخفاض، حيث تراجع ورق العنب البناتي إلى 81.04 جنيه للكيلو بانخفاض 6.99 جنيه بنسبة 7.94%، 

والملوخية انخفضت إلى 28.55 جنيه بتراجع 3.67 جنيه بنسبة 11.39%، 

والكرنب إلى 31.08 جنيه للوحدة منخفضًا 4.02 جنيه بنسبة 11.45%.

تراجع أسعار الخيار والفلفل
 

كما انخفضت أسعار عدد من الخضروات الأساسية، حيث سجل الفلفل الرومي 32.61 جنيه للكيلو بتراجع 3.41 جنيه بنسبة 9.47%، والفلفل الحامي 31.8 جنيه بانخفاض 4.01 جنيه بنسبة 11.2%. 

وتراجع الخيار صوب إلى 21.26 جنيه بانخفاض 2.18 جنيه بنسبة 9.3%، والسبانخ إلى 21.16 جنيه بتراجع 0.54 جنيه بنسبة 2.49%.

وفي نفس الاتجاه، انخفض الجزر الأصفر (بعرش) إلى 14.66 جنيه للكيلو بتراجع 2.11 جنيه بنسبة 12.58%، والبنجر إلى 21.51 جنيه بانخفاض 1.14 جنيه بنسبة 5.03%. 

تراجع أسعار الباذنجان

كما تراجعت أسعار الباذنجان بأنواعه، حيث سجل الباذنجان الرومي 19.39 جنيه بانخفاض 2.89 جنيه بنسبة 12.97%، والباذنجان العروس 24.94 جنيه بتراجع 1.31 جنيه، والباذنجان الأبيض 24.46 جنيه بانخفاض طفيف قدره 0.27 جنيه. 

كذلك تراجع سعر البصل إلى 13.61 جنيه للكيلو بانخفاض 1.29 جنيه بنسبة 8.66%.

ارتفاعات طفيفة في الخضروات

على الجانب الآخر، سجلت بعض الخضروات ارتفاعات محدودة، حيث ارتفعت الطماطم إلى 30.51 جنيه للكيلو بزيادة 0.2 جنيه بنسبة 0.66%. 

كما صعدت الكوسة إلى 23.74 جنيه بزيادة 0.92 جنيه بنسبة 4.03%، والفاصوليا الخضراء إلى 35.47 جنيه بارتفاع 1.37 جنيه بنسبة 4.02%.

كما شهدت بعض الأصناف الأخرى زيادات، حيث ارتفع القلقاس إلى 27.29 جنيه للكيلو بزيادة 0.64 جنيه بنسبة 2.4%، واللفت إلى 9.25 جنيه بزيادة 0.16 جنيه بنسبة 1.76%. 

وارتفعت الخبيزة إلى 11.93 جنيه للكيلو بزيادة 0.54 جنيه بنسبة 4.74%، وسجل البنجر (الوحدة) 4.67 جنيه بزيادة 0.18 جنيه بنسبة 4.01%، بينما استقر الجزر الأصفر عند 20.72 جنيه بزيادة طفيفة قدرها 0.08 جنيه.

انخفاض في أسعار الفاكهة
 

وفي قطاع الفاكهة، سيطرت التراجعات أيضًا على عدد من الأصناف، حيث انخفض الموز البلدي إلى 31.31 جنيه للكيلو بتراجع 1.29 جنيه بنسبة 3.96%، والموز المغربي إلى 36.19 جنيه بانخفاض 0.67 جنيه بنسبة 1.82%، والموز المستورد إلى 40.68 جنيه بتراجع 4.32 جنيه بنسبة 9.6%، وكذلك موز بيكو إلى 36.47 جنيه بانخفاض 1.86 جنيه بنسبة 4.85%.
 

تراجع أسعار العنب

كما تراجع العنب المستورد إلى 90.19 جنيه للكيلو بانخفاض 9.81 جنيه بنسبة 9.81%، وانخفض الكيوي إلى 447.6 جنيه للكرتونة بتراجع 17.69 جنيه، وإلى 9.77 جنيه للوحدة بانخفاض 0.67 جنيه بنسبة 6.42%. 

وتراجع البلح العجوة إلى 52.66 جنيه بانخفاض 0.62 جنيه، 

كما سجل التفاح العام 85.28 جنيه للكيلو بانخفاض طفيف قدره 0.04 جنيه.


ارتفاع بعض الأصناف

وفي المقابل، ارتفعت أسعار عدد من الفاكهة، حيث سجل التفاح المحلي 58.81 جنيه للكيلو بزيادة 1.73 جنيه بنسبة 3.03%، والخوخ 58.94 جنيه بارتفاع 1.88 جنيه بنسبة 3.29%، والنبق 43.21 جنيه بزيادة 1.68 جنيه بنسبة 4.05%.

كما صعد البرتقال إلى 10.08 جنيه للكيلو بزيادة 1.08 جنيه بنسبة 12%، والكنتالوب إلى 25.98 جنيه بارتفاع 1.12 جنيه بنسبة 4.51%. 

وسجل الجريب فروت 29.21 جنيه بزيادة كبيرة بلغت 5.04 جنيه بنسبة 20.85%، كما ارتفع جوز الهند إلى 59.76 جنيه بزيادة 6.43 جنيه بنسبة 12.06%، والأناناس إلى 117.65 جنيه للوحدة بزيادة 3.02 جنيه. 

كذلك ارتفع تفاح جولدن إلى 81.33 جنيه للكيلو بزيادة 1.86 جنيه، وسجل الدوم 5.94 جنيه بزيادة 0.32 جنيه بنسبة 5.69%.

