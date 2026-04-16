استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم سجلت 20 جنيهًا للكيلو



شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، مع تباين محدود في بعض الأصناف نتيجة اختلاف حجم المعروض من المحاصيل الزراعية وتغيرات الطلب داخل الأسواق المحلية.

وأظهرت حركة التداول داخل أسواق الجملة توافر كميات جيدة من المنتجات الزراعية القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة، وهو ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار نسبيًا، مع وجود فروق بسيطة بين الأسواق حسب تكاليف النقل وهوامش البيع.



وسجلت أسعار عدد من الخضروات الأساسية مستويات متقاربة مقارنة بالأيام الماضية، حيث استقرت أغلب الأصناف مع استمرار تدفق المحاصيل الزراعية للأسواق.



أسعار الخضروات اليوم



• الطماطم: من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو

• البطاطس: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

• البصل الأحمر: من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو

• الكوسة: من 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو

• الجزر: من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

• الباذنجان البلدي: من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو

• الفلفل الرومي: من 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو

• الخيار: من 8 إلى 16 جنيهًا للكيلو

• الفاصوليا: من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

• البامية: من 80 إلى 100 جنيه للكيلو

• البسلة: من 28 إلى 32 جنيهًا للكيلو

• السبانخ: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو



وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، فقد شهدت الأسواق توافرًا جيدًا لعدد من الأصناف الموسمية، ما ساعد على استقرار الأسعار نسبيًا خلال الفترة الحالية.



أسعار الفاكهة اليوم



• البرتقال أبو سرة: من 10 إلى 16 جنيهًا للكيلو

• البرتقال الصيفي: من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

• اليوسفي: من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو

• الكنتالوب: من 13 إلى 25 جنيهًا للكيلو

• العنب: من 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو

• التفاح: من 50 إلى 100 جنيه للكيلو

ويرجع استقرار أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية إلى زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية مع دخول بعض المواسم الإنتاجية، إلى جانب انتظام عمليات التوريد من المزارع إلى الأسواق، وهو ما يساهم في الحفاظ على توازن الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.