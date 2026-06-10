هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحصدت إطلالات منة عرفة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

تفاصيل إطلالة منة عرفة

وظهرت منة عرفة، بإطلالة ملفتة وأنيقة مرتدية هاف ستومك اسود و لجن اسود.

وتعد الفنانة منة عرفة من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد منة عرفة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

إليكم مجموعة من صور الفنانة منة عرفة…