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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أنوثة وجمال راقٍ.. إيمان عز الدين تسحر العيون بإطلالة ناعمة

ايمان عز الدين
ايمان عز الدين
يارا أمين

شاركت الإعلامية إيمان عز الدين جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت إيمان عز الدين بإطلالة أنيقة وناعمة، حيث ارتدت سترة أنيقة، واعتمدت تسريحة شعر مميزة ونظارة تناسبت مع إطلالتها، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الجمالية.

من هي إيمان عز الدين؟

تقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناةcbc، المذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

الستات مايعرفوش يكدبوا

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات إيمان عز الدين ومنى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

كتاب "عقلك في راسك"

وكانت إيمان عز الدين، قد طرحت مؤخرا كتاب "عقلك في راسك" ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.

ايمان عز الدين اطلالة جديدة الاعلامية ايمان عز الدين برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

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