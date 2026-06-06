إيمان عز الدين: حرمان الأب من أولاده جريمة إنسانية تخلق أجيالًا مضطربة نفسيًا

علقت الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على شاشة قناة CBC، على ظاهرة حرمان الأطفال من رؤية والدهم في حالات الخلافات الأسرية، مؤكدة أن ذلك يُعد “جريمة إنسانية” بحق الأبناء.

وقالت إيمان عز الدين إن منع الأب من رؤية أولاده بطريقة تتسم بالقسوة يعكس مشكلة لدى بعض السيدات، مضيفة أن بعض الأمهات قد يستخدمن هذا الأمر كوسيلة ضغط على الأب، إما للحصول على مكاسب مادية أو زيادات في النفقة، وهو ما وصفته بـ“الابتزاز المادي”.

وأضافت إيمان عز الدين أن هناك حالات أخرى يتم فيها استخدام الأطفال كوسيلة للضغط العاطفي أو الانتقام من الطرف الآخر بسبب الخلافات الزوجية، مؤكدة أن الفاتورة في النهاية يدفعها الأطفال وحدهم.

وتساءلت الإعلامية عن مستقبل الأبناء الذين يكبرون وهم محرومون من والدهم، قائلة إن الفتاة قد تتأثر نفسيًا وتصبح أكثر عرضة للتأثر بالكلمات العاطفية بسبب حرمانها من الأب، بينما يفقد الابن القدوة في حياته، ما قد يؤثر على تكوينه النفسي ونضجه كذكر.

وشددت على أن حرمان الأطفال من الأب يترك آثارًا نفسية سلبية طويلة المدى، داعية إلى عدم “الافتراء” أو استخدام الأبناء في الخلافات بين الزوجين، مؤكدة ضرورة مراعاة مصلحة الأطفال فوق أي خلافات شخصية.

من هي إيمان عز الدين؟

تقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناةcbc، المذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

الستات مايعرفوش يكدبوا

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات إيمان عز الدين ومنى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

وكانت إيمان عز الدين، قد طرحت مؤخرا كتاب "عقلك في راسك" ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.