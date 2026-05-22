كلٌ يراك بعين طبعه .. رسالة عميقة من إيمان عز الدين عن الحب والنفاق

وجهت الإعلامية إيمان عز الدين رسالة إلى جمهورها حملت في مضمونها منشورًا يحمل كلمات مؤثرة عن نظرة الناس للآخرين، مؤكدة أن كل شخص يرى غيره بعين طبعه ومدى المحبة التي يحملها له في قلبه.

وكتبت إيمان عز الدين عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»: «كلٌ يراك بعين طبعه، وبقدر محبتك في قلبه، فلا تنتظر من الخبيث أن يراك نقيًا، ولا من البخيل أن يراك كريمًا، ولا من المنافق أن يراك صادقًا».

وأضافت عز الدين: «ثق بنفسك، وأسلوبك، وأخلاقك، ولا يهمك إذا ظهر ظلك أعوج لبعض الناس، فكل شخص يرى غيره بعين طبعه»، واختتمت منشورها بعبارة: «راقت لي».

من هي إيمان عز الدين؟

تقدم إيمان عز الدين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناةcbc، المذاع من السبت إلى الأربعاء الساعة 3 عصراً، وهو برنامج نسائي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة، بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد، وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، وأيضًا يستضيف العديد من الضيوف.

الستات مايعرفوش يكدبوا

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات إيمان عز الدين ومنى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهم مها الصغير زوجة أحمد السقا.

وتتنوع فقرات البرنامج بين “الخدمية” التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كل المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش جميع الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

وكانت إيمان عز الدين، قد طرحت مؤخرا كتاب "عقلك في راسك" ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في قالب ساخر وباللغة العامية، ويضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التي يواجهها المجتمع.