3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

يبحث عدد كبير من المواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل بدء صرف المنحتين الدورية والاستثنائية للمستفيدين المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأعلن حسن رداد وزير العمل، بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة «دورية واستثنائية»، بإجمالي تكلفة بلغت 767 مليونا و613 ألف جنيه، يستفيد منها 255 ألفا و871 عاملا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الوزير أن صرف المنحتين يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وأكد وزير العمل أن صرف المنحتين بدأ اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم الخميس 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة بجميع المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي.

وأشار إلى أن قيمة المنحتين تبلغ 3 آلاف جنيه لكل عامل مسجل بقاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين.

تفاصيل صرف المنحة الدورية والاستثنائية

وأوضح الوزير أن المبلغ المقرر صرفه يشمل المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026، بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأضاف أن الحزمة تضمنت أيضا صرف 3 منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب إتاحة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة مجانا، بهدف دعم هذه الفئة وتسهيل دمجها في سوق العمل الرسمي.

وأكد أن قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بكل منحة بلغت 383 مليونا و806 آلاف و500 جنيه، يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة.

دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة

وأشار وزير العمل إلى أن صرف المنحتين معا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر وحقيقي للفئات الأكثر احتياجا، خاصة خلال المناسبات والأعياد، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ خطة الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة باعتبارها شريحة مهمة من قوة العمل والإنتاج داخل المجتمع.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتشمل الفئات المستحقة لصرف المنحة:

عمال التراحيل.

الباعة الجائلون.

الحرفيون والمهنيون.

عمال البناء والمقاولات.

المزارعون وعمال الصيد.

موزعو الصحف.

ماسحو الأحذية.

عمالة المنازل.

محفظو القرآن والقراء.

خدام الكنائس والمرتلون.

عمال الزراعة المؤقتون.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وحددت وزارة العمل عددا من الشروط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلا تجاريا أو مصدر دخل ثابت.

تسجيل المهنة ببطاقة الرقم القومي.

أن يكون المتقدم مسجلا بمديرية القوى العاملة التابعة لمحافظته.

أن يتراوح عمر المستفيد بين 20 و60 عاما.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وتواصل وزارة العمل جهودها لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والرعاية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.