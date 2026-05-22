قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبيرج: توقعات بتراجع النفط إلى 100 دولار خلال الـ12 شهراً المقبل
تيسيرًا على الطلاب.. جامعة سوهاج الأهلية تفتح باب التحويل للكليات
رحيل الشاعر سمير عبد الباقي شاعر العامية ومبدع أدب الطفل والمسرح
تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة الأمريكية
المعيقلي يدعو الحجاج للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع
إمام المسجد النبوي يحذر من مخالفة تعليمات الحج والتنظيمات الرسمية
3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
تسريب معلومات لحزب الله.. الجيش اللبناني يرد على العقوبات الأمريكية ضد أحد عناصره
خبير: تثبت أسعار الفائدة يحقق توازن بين السيطرة على الأسعار ودعم الاقتصاد
رئيس "العلوم السياسية"بجامعة القاهرة: المياه "قضية أمن قومي" .. والتنافس عليها قد يفوق صراعات النفط
من ترك صلاة الجمعة بسبب النوم في عشر ذي الحجة.. احذر 3 عقوبات مضاعفة
جوارديولا يرحل عن تدريب مانشستر سيتي رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

صرف منحة العمالة غير المنتظمة
صرف منحة العمالة غير المنتظمة
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل بدء صرف المنحتين الدورية والاستثنائية للمستفيدين المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وأعلن حسن رداد وزير العمل، بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة «دورية واستثنائية»، بإجمالي تكلفة بلغت 767 مليونا و613 ألف جنيه، يستفيد منها 255 ألفا و871 عاملا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الوزير أن صرف المنحتين يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وأكد وزير العمل أن صرف المنحتين بدأ اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم الخميس 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة بجميع المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي.

وأشار إلى أن قيمة المنحتين تبلغ 3 آلاف جنيه لكل عامل مسجل بقاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين.

تفاصيل صرف المنحة الدورية والاستثنائية

وأوضح الوزير أن المبلغ المقرر صرفه يشمل المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026، بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأضاف أن الحزمة تضمنت أيضا صرف 3 منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب إتاحة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة مجانا، بهدف دعم هذه الفئة وتسهيل دمجها في سوق العمل الرسمي.

وأكد أن قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بكل منحة بلغت 383 مليونا و806 آلاف و500 جنيه، يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة.

دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة

وأشار وزير العمل إلى أن صرف المنحتين معا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر وحقيقي للفئات الأكثر احتياجا، خاصة خلال المناسبات والأعياد، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ خطة الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة باعتبارها شريحة مهمة من قوة العمل والإنتاج داخل المجتمع.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتشمل الفئات المستحقة لصرف المنحة:

عمال التراحيل.
الباعة الجائلون.
الحرفيون والمهنيون.
عمال البناء والمقاولات.
المزارعون وعمال الصيد.
موزعو الصحف.
ماسحو الأحذية.
عمالة المنازل.
محفظو القرآن والقراء.
خدام الكنائس والمرتلون.
عمال الزراعة المؤقتون.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وحددت وزارة العمل عددا من الشروط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يمتلك سجلا تجاريا أو مصدر دخل ثابت.
تسجيل المهنة ببطاقة الرقم القومي.
أن يكون المتقدم مسجلا بمديرية القوى العاملة التابعة لمحافظته.
أن يتراوح عمر المستفيد بين 20 و60 عاما.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وتواصل وزارة العمل جهودها لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والرعاية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

العمالة غير المنتظمة 3000 جنيه قبل عيد الأضحى عيد الأضحى الأضحى منحة العمالة غير المنتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

مصر للطيران

بشرى للمسافرين.. مصر للطيران تعلن عودة الرحلات المباشرة إلى الكويت

حجاج الجمعيات

رئيس بعثة الحج يتفقد مخيمات حجاج الجمعيات بمشعري عرفات ومنى

الحج السياحي

اكتمال وصول حجاج السياحة من مصر .. واليوم انتهاء تفويجهم من المدينة

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد