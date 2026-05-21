منحة للتدريب الصيفي من وزارة الاتصالات للشباب.. تفاصيل وطريقة التقديم

أعلن المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التقديم في منحة التدريب الصيفي على أحدث البرامج التكنولوجية.

وتأتي هذه المنحة بالتعاون مع أكاديمية سيسكو للشبكات، وبشكل مجاني بالكامل للطلاب والخريجين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 45 عامًا، من جميع المحافظات. 

تفاصيل منحة التدريب الصيفي

ويقدَم التدريب بنظام التعلم المختلط، ويشمل ورش عمل تفاعلية عبر الإنترنت وأنشطة التعلم الذاتي، ويمتد خلال يونيو ويوليو وأغسطس، بواقع أربعة أسابيع لكل مسار تدريبي. ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وأكاديمية سيسكو للشبكات.

ويشترط على المتقدم الإلمام بأساسيات الحاسب الآلي والإنترنت، والالتزام بحضور ورش العمل عبر الإنترنت وإتمام أنشطة التعلم الذاتي من خلال الموقع الإلكتروني. 

كما يتعين على المتدرب توفير جهاز حاسب آلي واتصال مستقر بشبكة الإنترنت، وللحصول على الشهادة يجب الانتهاء من المحتوى التدريبي، وحضور ورش العمل، ومشاهدة المقاطع المصورة، وإتمام المهام المطلوبة خلال أربعة أسابيع من بداية المسار التدريبي.

مجالات المنحة التدريبية 

ويمكن التسجيل في مسار واحد فقط من المسارات التالية:

1- أساسيات تكنولوجيا المعلومات 

- أساسيات اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا المعلومات 

- أساسيات نظام التشغيل 

- أساسيات الحاسب الآلي

2- إنترنت الأشياء والتحول الرقمي 

- أساسيات اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا المعلومات 

- محو الأمية الرقمية 

- مقدمة في إنترنت الأشياء والتحول الرقمي 

3- الأمن السيبراني

- أساسيات اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا المعلومات 

- مقدمة في الأمن السيبراني

- التوعية بالأمن والأمان الرقمي

4- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 

- أساسيات اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا المعلومات 

- مقدمة في الذكاء الاصطناعي

- مقدمة في علوم البيانات 

5- أساسيات الشبكات 

- أساسيات اللغة الإنجليزية في تكنولوجيا المعلومات 

- أساسيات الشبكات 

- دعم وأمن الشبكات 

كيفية التقديم والتسجيل 

ويتم القبول في المنحة بأسبقية التسجيل، وستُرسل رسالة تأكيد إلى البريد الإلكتروني تتضمن موعد بدء التدريب وخطوات إنشاء حساب على الموقع.

وتقرر أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 31 مايو، وللتسجيل يمكن الضغط هنا. https://tinyurl.com/26n4brs2

