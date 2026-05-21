قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملاقان أوروبيان يدخلان سباق التعاقد مع صلاح.. أين يذهب النجم المصري؟
هل يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية؟
عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي
انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم.. وارتفاع البصل والخيار والفلفل
لماذا يتراجع الشباب عن الزواج؟.. الأسباب النفسية والاجتماعية وراء الظاهرة
جديد في المنتخب.. تفاصيل إستبعاد 23 لاعبا من قائمة مونديال 2026
بورتو يعلن رحيل تياجو سيلفا بعد نصف موسم.. حلم مونديال 2026 يتبخر رغم التتويج بالدوري
تزامنًا مع التغيرات الجوية.. الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية فصل الصيف 2026
المراهنات الإلكترونية.. وجه مظلم يبتلع الشباب بين وهم الثراء وخسائر الواقع
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
ليفربول ينشر فيديو أفضل 10 أهداف لـ صلاح ورسالة وداع مؤثرة| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا يتراجع الشباب عن الزواج؟.. الأسباب النفسية والاجتماعية وراء الظاهرة

الزواج
الزواج
محمد البدوي

تشهد المجتمعات في السنوات الأخيرة تغيرات واضحة في شكل العلاقات الإنسانية ونظرة الشباب إلى الزواج، حيث لم يعد الارتباط يمثل الهدف الأول لدى كثيرين كما كان في السابق؛ ومع تزايد الضغوط الاقتصادية وتسارع وتيرة الحياة، ظهرت تحديات جديدة أثرت بشكل مباشر على قرارات الشباب المتعلقة بتكوين الأسرة.

تزايد الضغوط الاقتصادية

 كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تغيير المفاهيم التقليدية للحياة الزوجية، من خلال تقديم صور مثالية وغير واقعية للعلاقات.

 ارتفاع معدلات الطلاق

 وفي ظل ارتفاع معدلات الطلاق وتزايد المخاوف من الفشل العاطفي، بات التردد والخوف من المسؤولية من أبرز السمات المرتبطة بقرار الزواج لدى فئات واسعة من الشباب والفتيات.

دعاء اليوم الخامس من شعبان لتيسير الزواج

الارتفاع في نسب الطلاق

وأكدت رانيا الغندور أن هناك مؤشرات واضحة على تراجع معدلات الزواج بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في نسب الطلاق، موضحة أن هذه الظاهرة ترتبط بعدة عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على قرارات الشباب بشأن الارتباط وتكوين الأسرة.

 خوف الشباب من المسؤولية

وأوضحت رانيا الغندور، لايف كوتش خلال لقائها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم محمد جوهر وحياة مقطوف، أن خوف الشباب من المسؤولية وفقدان الحرية الشخصية أصبح من أبرز الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى تأجيل خطوة الزواج، إلى جانب القلق المتزايد من فشل العلاقات بعد انتشار تجارب الطلاق بصورة لافتة داخل المجتمع.

إخراج صدقة بنية الزواج

 تغيير مفاهيم الزواج

وأضافت أن السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير في تغيير مفاهيم الزواج، بعدما أصبحت تعرض أنماط حياة مثالية قائمة على السفر والرفاهية والحرية المطلقة، ما أدى إلى رفع سقف توقعات الشباب تجاه الحياة الزوجية، وجعل فكرة الارتباط أقل جاذبية لدى البعض.

متوسط سن الزواج

كما أشارت إلى أن كثيرًا من الفتيات أصبحن يفضلن التركيز على تحقيق الذات وبناء مستقبل مهني ناجح قبل التفكير في الزواج، الأمر الذي ساهم في ارتفاع متوسط سن الزواج خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن معايير اختيار شريك الحياة لم تعد تعتمد على الجانب المادي فقط، بل أصبحت ترتكز بصورة أكبر على التوافق الفكري والعاطفي.

الزواج

تسارع إيقاع الحياة

وشددت رانيا الغندور، على أن اختلاف القيم وتسارع إيقاع الحياة مقارنة بالماضي جعلا الشباب أكثر ترددًا في اتخاذ قرار الزواج، خاصة مع تعدد الخيارات والانفتاح على تجارب وعلاقات متنوعة.

لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟

 الخوف من تكرار تجارب الفشل

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الخوف من تكرار تجارب الفشل، إلى جانب الصورة السلبية التي تروج لها بعض المنصات حول الزواج، أسهما بشكل كبير في ترسيخ حالة من القلق والتردد لدى عدد كبير من الشباب تجاه خطوة الارتباط وتكوين الأسرة.

الزواج الضغوط الاقتصادية الطلاق معدلات الطلاق ارتفاع معدلات الطلاق الفشل العاطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

معاشات يونيو

بشرى من التأمينات .. بدء صرف معاشات يونيو خلال أيام

النادي الأهلي

حقل تجارب.. رد فعل صادم من فرج عامر بعد ضياع لقب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الخارجية يترأس مع نظيره التونسي جولة لآلية التشاور السياسي بين مصر وتونس

الخطوط الفرنسية

مقتل 228 راكبا.. اتهام خطير لإيرباص والخطوط الفرنسية في جريمة عمرها 17 عاما

إيبولا

بسبب إيبولا.. واشنطن تخصص مطارا واحدا للعائدين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد