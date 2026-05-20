رماهم فى الشارع .. 3 أطفال يزعمون طرد والدهم لهم في بنها بعد زواجه بأخرى

أثار مقطع فيديو متداول بمدينة بنها في القليوبية، حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر خلاله ثلاثة أطفال "ولد وبنتان" يشكون من سوء معاملة والدهم الذي يعمل طبيبًا، وزوجته الجديدة، مؤكدين تعرضهم للضرب والإهانة والطرد من المنزل.



وقال الأطفال خلال الفيديو الذى لاقى تعاطفا كبيرا من المواطنين، إنهم يعيشون في حالة من التعب والمعاناة منذ نحو 4 سنوات، مطالبين بالحصول على حقوقهم، ومؤكدين أنهم لا يرغبون في العودة لوالدهم بسبب ما يتعرضون له من معاملة قاسية وكان آخرها طردهم من المنزل وعدم ذهاب اهم الامتحان اليوم.

وأثار الفيديو حالة واسعة من التعاطف مع الأطفال، حيث طالب عدد كبير من المواطنين بضرورة التدخل العاجل لحمايتهم، والتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامتهم النفسية والاجتماعية.