صلاح عبد الله: الزمالك صالحنا بالدوري.. وبيزيرا مواليد ميت عقبة

تحدَثَ الفنان الكبير صلاح عبدالله عن تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري الممتاز بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله الفلسطيني عدي الدباغ ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وقال الفنان صلاح عبد الله في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: الزمالك استحق التتويج ببطولة الدوري بكل تأكيد ، ورغم أنني عاصرت تتويج الأبيض بالعديد من البطولات مع أجيال مختلفة ، إلا أن هذا الدوري له مذاق خاص وهو التتويج الأصعب في تاريخ القلعة البيضاء.

وأضاف: الزمالك صالحنا بالتتويج ببطولة الدوري بعد أيام قليلة من خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري ، وهي بطولة كان الفريق في احتياج لها ، لكن فرحة حصد لقب الدوري جاءت خير تعويض للجماهير عن الكونفدرالية.

وتابع أن البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا مكسب كبير للكرة المصرية بشكل عام وليس للزمالك فقط ، فهو لاعب يتمتع بإمكانيات فنية كبيرة ، ولديه روح قتالية ، وأصبح معشوقاً للجماهير البيضاء وتشعر كأنه مواليد ميت عقبة.