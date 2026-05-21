رامي صبري يحتفل بفوز نادي الزمالك بالدوري الممتاز

احتفل الفنان رامي صبري بفوز نادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، بعد تتويج الأبيض بالدرع مساء أمس.

وكتب رامي صبري عبر حسابه على انستجرام: “مبروك ألف مبروك الدوري المصري لنادي الزمالك العظيم”.

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما تألق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».