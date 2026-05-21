تفاصيل طرح سندات خزانة بـ 16 مليار جنيه.. الإثنين المقبل

يخطط البنك المركزي المصري اعتبارا من الإثنين المقبل؛ بيع أدوات دين محلية في صورة سندات خزانة ذات العائد الثابت لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، يتضمن بيع سندات خزانة لأجلي 2 و 5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليار جنيه لصالح وزارة المالية عبر عطائين اثنين.

تفاصيل الطرح

قال البنك المركزي المصري إنه من المخطط بيع استحقاق خزانة من بعائد ثابت لمدة عامين بقيمة تبلغ 15 مليار جنيه وهي مستحقة الوفاء اعتبارا من 17 مارس 2028.

وأوضح البنك المركزي إنه سيتم بيع استحقاق 5 سنوات بقيمة مليار جنيه واحدة وهو مستحق الوفاء اعتبارا من 26 مايو 2031.

ويلجأ البنك المركزي المصري بشكل دوري نحو طرح أدوات دين محلية سواء أذون وسندات خزانة لتدبير الاحتياجات التمويلية بالخزانة العامة والوفاء بالتعهدات الحكومية.

ويعد طرح سندات الخزانة المحلية الأكثر طلبا من المستثمرين وبنوك الاستثمار، بالإضافة لكونها أحد صور الاستثمار غير المباشر.