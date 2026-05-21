اعرف الريال بكام مع اقتراب عيد الأضحي.. أسعار العملات اليوم الخميس 21 مايو 2026

منار عبد العظيم

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي المصري وفقًا لما رصدة صباح البلد.

وتتنوع أسعار العملات من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات العرض والطلب، بينما يواصل البنك المركزي المصري إعلان متوسطات الأسعار الرسمية بشكل يومي، لتكون مرجعًا رئيسيًا للتعاملات المالية والتجارية.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجل اليورو الأوروبي اليوم في البنك المركزي المصري سعر شراء بلغ 61.90 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 62.07 جنيه، ليواصل العملة الأوروبية استقرارها النسبي أمام الجنيه المصري.

وفي عدد من البنوك الكبرى، ومنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك فيصل الإسلامي، بلغ سعر شراء اليورو نحو 61.82 جنيه، بينما سجل سعر البيع 62.09 جنيه.

أما البنك التجاري الدولي CIB فقد سجل سعر شراء اليورو عند 61.82 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 62.11 جنيه، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة للعملة الأوروبية خلال تعاملات اليوم.

أسعار الجنيه الإسترليني اليوم

حافظ الجنيه الإسترليني على مستوياته المرتفعة نسبيًا أمام الجنيه المصري، حيث سجل في البنك المركزي المصري سعر شراء بلغ 71.49 جنيه، وسعر بيع وصل إلى 71.69 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر شراء الجنيه الإسترليني 71.39 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 71.69 جنيه.

كما سجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء بلغ 71.38 جنيه، وسعر بيع عند 71.69 جنيه، في حين جاء سعر البيع في البنك التجاري الدولي أقل بشكل طفيف عند 71.68 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

شهد الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا بالتزامن مع زيادة الطلب عليه خلال موسم العمرة والاستعدادات لموسم الحج، حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري 14.22 جنيه، وسعر البيع 14.26 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر شراء الريال السعودي 14.18 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.25 جنيه.

أما البنك التجاري الدولي CIB فقد سجل سعر شراء عند 14.21 جنيه وسعر بيع عند 14.25 جنيه، بينما سجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء بلغ 14.18 جنيه وسعر بيع 14.24 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل الريال السعودي سعر شراء عند 14.09 جنيه وسعر بيع عند 14.28 جنيه، ليقدم أعلى سعر بيع للعملة السعودية بين البنوك المذكورة.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم

استقرت أسعار الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري 14.53 جنيه، وسعر البيع 14.57 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، سجل الدرهم الإماراتي سعر شراء بلغ 14.52 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 14.56 جنيه.

كما سجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء عند 14.51 جنيه وسعر بيع 14.55 جنيه، في حين جاء سعر الشراء بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند 14.46 جنيه وسعر البيع 14.56 جنيه.

متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف

وتحظى أسعار العملات الأجنبية والعربية بمتابعة يومية من جانب المواطنين، خاصة مع ارتباطها بحركة الاستيراد والسفر وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية.

كما يترقب المتعاملون في السوق المصرفية أي تحركات جديدة في أسعار الصرف بالتزامن مع التطورات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسات النقدية.

