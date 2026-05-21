الموضوع خارج عن إرادتي.. تركي آل الشيخ يعلن نفاد تذاكر نزال Glory in Giza

أثار تركي آل الشيخ الجدل بعد منشور جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث فيه عن ضغوط كبيرة تتعلق بطلبات الحضور فاعلية هامة وهي بطولة ملاكمة عالمية كبرى وهي نزال Glory in Giza، مؤكدًا أن الأمر أصبح خارج عن إرادته بسبب الأعداد الضخمة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر فيسبوك:"حبايبي الغالين الموضوع خارج عن إرادتي الرجاء عدم الإحراج حوالي ٨٠٠ بريطاني بصعوبة قدرنا نرتب لهم".

وجاءت كلمات تركي آل الشيخ لتكشف عن صعوبة تنظيم الأمر في ظل الإقبال الكبير، وهو ما دفعه للاعتذار لجمهوره ومتابعيه عن عدم القدرة على تلبية جميع الطلبات.

وتشهد هذه النزالات حضوراً جماهيرياً هائلاً يأتي خصيصاً بالطيران من بريطانيا لدعم أبطالهم (مثل نزالات تايسون فيوري، أو أنتوني جوشوا).

وتكون طبيعة المنافسة عبارة عن رياضية قتالية رسمية على ألقاب عالمية للوزن الثقيل، وليست مسابقة ترفيهية أو سحب للجمهور.