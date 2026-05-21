عامل أمان.. خبير سلوك حيواني يكشف الجانب الايجابي لكلاب الشوارع

أكد خبير سلوك حيواني أن اختفاء الكلاب تمامًا من الشارع قد لا يكون له تأثير إيجابي مطلق كما يعتقد البعض، موضحًا أن البيئة المفتوحة في بعض المناطق تسمح بوجود حيوانات برية أخرى مثل الثعابين والزواحف، ما يجعل التوازن البيئي عاملًا مهمًا.

دور الكلاب في الحماية الطبيعية

وأوضح أن الكلاب في بعض البيئات المفتوحة قد تلعب دورًا في التنبيه والحماية من الحيوانات الغريبة أو المفترسة، مؤكدًا أن الكلب كائن فضولي ويتعامل مع أي جسم غريب في محيطه على أنه تهديد محتمل.

سلوك الكلاب في البيئة السكنية

وأشار إلى أن الكلاب التي تعيش في محيط سكني وتكون معتادة على السكان يمكن أن تمثل “عامل أمان”، حيث تتعرف على الأشخاص المعتادين وتتحفظ تجاه الغرباء، مما يقلل من احتمالات التهديد.

الكلاب ودورها في مواجهة الحيوانات المصابة بالسعار

وأضاف أن الكلاب قد تساعد بشكل غير مباشر في الحد من دخول الحيوانات المصابة بالسعار إلى المناطق السكنية، موضحًا أن الكلب المصاب بالسعار غالبًا ما يتصرف بشكل مختلف ويمكن تمييزه من سلوكه غير الطبيعي.

علامات الكلب المصاب بالسعار

وشرح أن من أبرز العلامات:

الحركة غير الطبيعية أو غير المتزنة

السلوك العدواني غير المبرر

ضعف الاستجابة للمؤثرات الخارجية

فقدان التوازن أو الوعي الطبيعي

أهمية الوعي بدل الإزالة الكاملة

واختتم بالتأكيد على أن التعامل مع الكلاب يجب أن يكون قائمًا على الفهم والوعي وليس الإزالة الكاملة، مشيرًا إلى أن التوازن البيئي والتعامل السليم يقللان من المخاطر بشكل أكبر من الحلول المتطرفة.