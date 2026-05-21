بالخطوات.. خبير سلوك حيواني يوضح كيفية التعامل مع كلب الشارع

أكد محمود عاطف خبير في سلوك الحيوانات أن التعامل مع الكلاب في الشارع يعتمد بشكل أساسي على فهم إشاراتها السلوكية ولغة الجسد، وليس على الخوف أو التصرف العشوائي، مشيرًا إلى أن معظم الكلاب لا تهاجم إلا إذا شعرت بتهديد مباشر.

الكلاب ليست “خطرًا مطلقًا”

وأوضح “محمود” خلال برنامج يحدث في مصر، أن الفكرة الشائعة بأن الكلاب تهاجم تلقائيًا غير دقيقة، موضحًا أن الكلب “يقيّم الموقف أولًا” ويستشعر نوايا الشخص من خلال الحركة ونبرة الجسد.

خطأ شائع يرتكبه الناس

وأشار إلى أن من الأخطاء المنتشرة أن بعض الأشخاص يحاولون إطعام الكلاب في الشارع بشكل عشوائي، ما قد يؤدي إلى سلوك عدواني من بعض الحيوانات تجاه الغرباء لاحقًا، مؤكدًا أن التعامل غير المنظم قد يغيّر سلوك الحيوان.

الكلاب تعتمد على لغة الجسد

وأضاف أن الكلاب تقرأ لغة الجسد خلال ثوانٍ، موضحًا أن:

  • التوتر أو الخوف الواضح قد يزيد من استثارة الكلب
  • التحرك بثبات وهدوء يقلل احتمالات الاقتراب العدائي
  • التوقف المفاجئ أو الحركات السريعة قد تُفسَّر كتهديد

نصائح عند مواجهة كلاب في الشارع

وقال الخبير إن التصرف الصحيح يعتمد على الهدوء وعدم الجري، مع تجنب التصرفات الاستفزازية، مؤكدًا أن الكلاب “تستجيب للثقة أكثر من الخوف”.

واختتم بالتأكيد على أن التوعية بسلوك الحيوانات تمثل عنصرًا مهمًا للحد من الحوادث، بدلًا من الاعتماد على ردود الفعل الخاطئة أو الخوف المبالغ فيه.

