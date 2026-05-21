موجز أخبار الوادي الجديد.. إطلاق مشروع الواحات الخضراء بالطاقة الشمسية.. وفصل التيار الكهربائي عن واحة الفرافرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار يوم الأربعاء كان من اهمها:

إطلاق مشروع "الواحات الخضراء" بالطاقة الشمسية في الوادى الجديد

أطلقت محافظة الوادي الجديد إشارة البدء التجريبي لتشغيل بئر مياه مشروع "الواحات الخضراء" الواقع شمال المدينة، والذي يُعد نموذجًا رائدًا للتنمية الزراعية المستدامة يتم تنفيذه بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) التابع لجامعة الدول العربية ضمن مشروع الواحات الخضراء.

وقالت محافظة الوادى الجديد ان مشروع "الواحات الخضراء" ياتى كشراكة حيوية بين قطاع البترول المصري ومحافظة الوادي الجديد ومركز (أكساد)، حيث يمتد المشروع على مساحة 35 فدانًا، جرى تخصيص فدان منها للخدمات، فيما تُقسم الـ 34 فدانًا المتبقية لـ 17 مزارعًا من شباب قرية المنيرة بواقع فدانيين لكل مزارع، مستهدفة زراعة محاصيل استراتيجية تتلاءم مع طبيعة المنطقة مثل النخيل والمانجو.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إيهاب زغلول، نائب مدير إدارة الموارد المائية بمركز أكساد، أن المشروع قام على أسس علمية دقيقة بدأت بعمل حصر وتصنيف للتربة ودراسات جيوفيزيائية لاستكشاف المياه الجوفية، والتي أسفرت عن حفر البئر على عمق 220 مترًا، لينتج تدفقًا مستدامًا بمعدل 45 مترًا مكعبًا في الساعة وبنسبة ملوحة مثالية لا تتعدى 350 جزءًا في المليون، بما يضمن الحفاظ على الخزان الجوفي.

​

وأشار إلى أن تشغيل البئر يعتمد بالكامل على منظومة طاقة شمسية حديثة تنتج 75 كيلووات في الساعة لتشغيل مضختين بقدرة (50 و25 حصانًا)، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقة النظيفة وفر تكاليف تشغيلية باهظة كانت ستصل إلى ما يقارب 40 ألف جنيه شهريًا في حال استخدام السولار، فضلًا عن الأثر البيئي الإيجابي وخفض الانبعاثات الكربونية.

محافظ الوادى الجديد: ارتفاع درجات الحرارة تسبب في فصل التيار الكهربائي عن واحة الفرافرة

وأعلنت محافظة الوادى الجديد في بيان لها أنه في ضوء الشكاوى المتداولة بشأن انقطاع خدمات الكهرباء بعدد من مناطق بمركز الفرافرة، فقد تم إتخاذه من إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الموجة الحارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد حاليًا، وما ترتب عليها من ضغط متزايد على الشبكة الكهربائية، تطلّب فصل وتبريد وحدات التوليد الثابتة والمتنقلة بمحطة توليد الفرافرة.



اتخاذ إجراءات استباقية مع دخول فصل الصيف

وقالت المحافظة انه تم اتخاذ إجراءات استباقية مع دخول فصل الصيف من خلال إجراء عمرة وصيانة للوحدة التوليدية الثابتة رقم 4 بمجمع توليد الفرافرة، والبالغ قدرتها 4ميجاوات مع وصول قطعة الغيار المستوردة اللازمة، والجاري نقلها إلى الموقع لاستكمال الأعمال والمقرر دخولها الخدمة فعليًا منتصف الشهر القادم، لتضيف قدرة توليدية تتراوح بين 2 إلى 2.5 ميجاوات.

إلا أنه مع تعرض البلاد لموجة ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة قبل وصول الوحدة، ألزم ذلك الجهات المعنية بضرورة الفصل الاحترازي للوحدات بالتناوب والتنسيق الفوري مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، للدفع بوحدتين متنقلتين لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ك.ف.أ لكل منهما، وربطهما بشبكة كهرباء مدينة الفرافرة بهدف تأمين التغذية الكهربائية بالمدينة والقرى خلال الفترة الحالية، لحين استقرار الأحوال الجوية.

من جانبها، شددت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، على التنسيق الكامل بين قطاع الكهرباء والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة للإعلان المسبق لأهالينا الكرام عن أي أعمال صيانة أو فصل اضطراري للتيار الكهربائي، وذلك للتخفيف عن المواطنين والحد من الأعباء المترتبة على ذلك.

وتُجدد المحافظة تأكيدها على استمرار المتابعة على مدار الساعة ودراسة كافة المقترحات والحلول الجذرية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

استعدادات مكثفة لمديرية أوقاف الوادي الجديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ورفعت مديرية أوقاف الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى بكافة إداراتها الفرعية لتجهيز المساجد والساحات الكبرى المخصصة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان توفير بيئة إيمانية حضارية تليق بجمهور المصلين وتوفر لهم أعلى سبل الراحة والسكينة.

وتجرى هذه الاستعدادات الواسعة تحت رعاية وإشراف ومتابعة مباشرة من فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، الذي وجه لجان التفتيش بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان جاهزية المصليات والالتزام التام بالضوابط الدعوية والتنظيمية؛ حيث اعتمدت المديرية خطة التوزيع الجغرافي لـ 28 ساحة كبرى في الخلاء إلى جانب 324 مسجدًا جامعًا جرى إعدادها بالكامل استقبالًا للكثافات العددية للمواطنين في كافة مراكز المحافظة.

توزيع جغرافي لساحات العيد

​وقالت مديرية الاوقاف في بيان لها انه جاء الترتيب الجغرافي لتلك الساحات ببث الطمأنينة والتيسير على المواطنين، بدءًا من مركز الخارجة الذي ضم 4 ساحات تم تجهيزها بالخلاء وتأمين محيطها لخدمة سكان العاصمة والمناطق المجاورة لها بالإضافة إلى المساجد الجامعة، يليه مركز الداخلة الذي حظي بـ 11 ساحة وزعت بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالتنسيق مع مراكز الشباب والهيئات المحلية، ثم مركز الفرافرة بواقع 6 ساحات أُعدت لاستيعاب المصلين بقرى التوطين والمركز لضمان وصول الخدمة الدعوية لكافة المواطنين، وصولًا إلى مركز بلاط الذي تم تجهيز وفرش 4 ساحات به بالكامل لاستقبال المصلين بقرى المركز والمدينة، وانتهاءً بمركز باريس الذي جرى تنظيم وتأمين 3 ساحات فيه لتكون المصلي الرئيسي لأهالي المركز بجانب مساجد المدينة والقرى التابعة لها.

​وأشارت المديرية إلى أنه التزامًا بالقرارات الوزارية الصادرة لتنظيم صلاة العيد، شدد الشيخ رمضان يوسف صالح على تطبيق الضوابط المنظمة بكل دقة، والتي تشمل تنظيم الصلاة في الساحات الكبرى والمساجد الكبرى وتخصيص إمامين (أحدهما أساسي والآخر احتياطي) لكل ساحة ومسجد لضمان انتظام إقامة الشعائر دون أي خلل طارئ، مع التنبيه المشدد على جميع الخطباء بالالتزام التام بالموضوع المحدد والوقت المسموح به لخطبة العيد دون إطالة مراعاة لأحوال المصلين وكبار السن، بالإضافة إلى فتح كافة المصليات الملحقة بالمساجد الكبرى وتجهيزها بشكل منفصل للسيدات، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم تعظيمًا لشعائر الله، مستعينين في ذلك باستمرار حملات التطهير والفرش والصيانة لشبكات الصوت والكهرباء حتى الدقائق الأخيرة قبل الصلاة.

​وفي سياق هذا الترابط اللوجستي، أطلقت المديرية غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان عام المديرية ترتبط بشكل مباشر بغرف فرعية داخل كل إدارة من إدارات المراكز الخمسة، حيث تعمل هذه الغرف على مدار الساعة لرصد أي معوقات والتعامل معها فورًا بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لضمان خروج الاحتفالات بالمظهر المشرف والمبهج الذي يليق بأهالي الوادي الجديد.