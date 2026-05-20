ادعى سير طالب عكس الاتجاه والاستعراض بدراجته النارية.. القبض على طرفي مشاجرة في الغردقة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام قائد دراجة نارية بالسير عكس الإتجاه وأداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بالبحر الأحمر والتعدى على أحد الأشخاص بالسب حال قيامه بتصويره.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول :(قائد سيارة ملاكى)، طرف ثان: (طالب "قائد دراجة نارية") ساريتين التراخيص ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة لخلافات بينهما حول أولوية المرور ، قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالسب.

أمكن ضبط الطرفين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتبين عدم صحة قيام قائد الدراجة النارية بالسير عكس الإتجاه أو آداء حركات إستعراضية ، وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب للنيل من المشكو فى حقه .

تم التحفظ على السيارة والدراجة النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين