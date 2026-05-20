يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها بصورة لها من مهرجان كان، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

تفاصيل إطلالة يارا السكرى فى مهرجان كان..

وتألقت يارا السكري بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الاوف وايت اتسم بستايل الكب مكشوف الظهر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وأثار الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن الفنانة يارا السكري وإمكانية ارتباطه بها خلال الفترة المقبلة.

وقال العوضي خلال لقائه مع ET بالعربي، إن هناك أكثر من مشروع فني سيجمعه بـ يارا السكري خلال الفترة المقبلة، قبل أن يعلق على شائعات الزواج، قائلًا: «أنا ويارا في مشاريع كتير هتجمعنا الفترة المقبلة، وعن قصة الجواز دي نبقى نشوفها بعدين»، وهو التصريح الذي فتح باب التكهنات مجددًا بين الجمهور.