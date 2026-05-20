أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن إصابة 7 من جنوده في جنوب لبنان

القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إصابة 7 من جنوده خلال حادث وقع في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن إصابة أحدهم وصفت بالخطيرة، فيما تنوعت باقي الإصابات بين متوسطة وطفيفة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن الحادث أسفر عن إصابة مجندة بجروح خطيرة، إلى جانب إصابة ضابط مقاتل بجروح متوسطة، إضافة إلى إصابة مقاتلين آخرين بجروح متوسطة أيضًا.

وأضاف أن ضابطًا آخر أصيب بجروح طفيفة، بينما أصيب جنديا إضافيان بإصابات طفيفة، موضحًا أن جميع الإصابات نتجت عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة في منطقة جنوب لبنان.

وأكد المتحدث أنه جرى إخلاء المصابين، بمن فيهم المجندة والجنود، إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، كما تم إبلاغ عائلاتهم بالحادث.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتفاصيل إضافية حول الحادث، حيث ذكرت صحيفة “هآرتس” أن قائد اللواء 401 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مئير بيدرمان، أُصيب بجروح خطيرة صباح الأربعاء إثر انفجار طائرة مسيّرة في لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن بيدرمان تسلم منصبه خلفًا لقائد اللواء السابق إحسان دقسة، الذي قتل خلال المعارك في جباليا بقطاع غزة ضمن حرب “السيوف الحديدية”.

كما نقلت “القناة 14” العبرية أن قائد اللواء 401 أصيب بجروح خطيرة بعد انفجار طائرة مسيرة مفخخة اخترقت مبنى كان يتواجد فيه في قرية دبل جنوب لبنان، مشيرة إلى إصابة ضابط برتبة مقدم معه، وأن الطائرة تجاوزت وسائل الحماية قبل أن تنفجر داخل الموقع.

من جهتها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إصابة قائد اللواء وُصفت بالخطيرة، خاصة في منطقة الرأس.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رغم سريان وقف إطلاق النار بين الجانبين منذ 17 أبريل الماضي وتمديده عدة مرات، حيث يواصل جيش الاحتلال تنفيذ ضربات في مناطق جنوب لبنان، بينما يعلن حزب الله استهداف مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية.

يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان

