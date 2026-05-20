يحسمه البنك المركزي غدا.. مصير سعر الفائدة بين قرارات لجنة السياسيات النقدية..ما القصة؟

يبدأ البنك المركزي المصري؛ مساء غدا الخميس 21-5-2026؛ في حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية خلال اجتماع من المقرر تنظيمه عبر لجنة السياسات النقدية.

ماذا تعني سعر الفائدة للاقتصاد

من واقع تصريحات المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فإن سعر الفائدة يعد مؤشرا قويًا في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

ويعني خفض الفائدة في البنوك تشجيع المؤسسات والمستثمرين في الحصول على تمويلات بسعر مخفض مما يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من فرص العمل في البلاد

أما بالنسبة لرفع سعر الفائدة فهو مهم بعض الشئ حيث تلجأ له السلطات النقدية لجذب السيولة إلي الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.

توقعات سعر الفائدة

من واقع التصريحات التي أدلى بها الخبراء والمتخصصون وبنوك الاستثمار، بشأن اجراءات اجتماع لجنة السياسيات النقدية المزمع عقده غدًا؛ حيث يؤكد المتخصصون لجوء البنك المركزي إلي الابقاء علي سعر الفائدة دون تحريك للمرة الثانية علي التوالي.

و أرجعت تصريحات بنوك الاستثمار أسباب توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع معدلات عدم اليقين و استمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة مع تخوف ارتفاع وتيرة التضخم.

مواعيد اجتماعات سعر الفائدة عل مدار العام

مع عقد اجتماع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة يوم الخميس المقبل وهو الاجتماع الثالث لهذا العام.

كما يتبقي له 5 اجتماعات أخري من بينها الاجتماع الرابع في 9 يونيو المقبل و الخامس في أغسطس القادم و السادس في 24 سبتمبر من نفس العام و السابع في 29 أكتوبر 2026 و آخرها في 17 ديسمبر من نفس العام؟

سعر الفائدة الحالي

في الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية والمنعقد في إبريل الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية .

ووصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.