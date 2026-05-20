القولون التقرحي.. أنواعه وأسبابه تعرف عليها

التهاب القولون التقرحي عو نوعٌ من أمراض الأمعاء الالتهابية التي تسبب التهابًا وتقرحات في القولون ويصيب التهاب القولون التقرحي البطانة الداخلية للقولون والمستقيم وعادة ما تنشأ الحالة في المستقيم ثم قد تنتشر إلى الأعلى في جزء من القولون أو القولون بأكمله، و يُسمى القولون أيضًا الأمعاء الغليظة.





يعتمد نوع التهاب القولون التقرحى على المنطقة المصابة داخل القولون، وتشمل الأنواع ما يلي وفقا لموقع ديلى ميرور.

أنواع التهاب القولون التقرّحي..

1-التهاب المستقيم التقرّحي:

يُعد غالبًا أخف أنواع المرض، ويقتصر على المستقيم، وهو الجزء الأقرب إلى فتحة الشرج من القولون، وقد يكون النزيف الشرجي هو العرض الوحيد.

2-التهاب المستقيم والقولون السيني:

يؤثر على المستقيم والجزء السفلي من القولون المعروف بالقولون السيني. ومن أعراضه الاسهال الدموى و تقلصات البطن، والألم، مع الشعور المستمر بالحاجة إلى التبرز رغم صعوبة الإخراج.

3-التهاب القولون الأيسر:

يسبب تقلصات وألمًا في الجانب الأيسر من البطن، بالإضافة إلى الإسهال الدموي، وقد يؤدي إلى فقدان الوزن دون قصد، وتمتد الالتهابات من المستقيم حتى الجانب الأيسر من القولون.

4-التهاب القولون الشامل:

يؤثر غالبًا على القولون بالكامل، وقد يسبب نوبات شديدة من الإسهال الدموي، وآلام وتقلصات البطن، والإرهاق، وفقدانًا ملحوظًا في الوزن.

5-التهاب القولون التقرّحي الحاد الشديد:

وهو نوع نادر يصيب القولون بالكامل، ويسبب ألمًا شديدًا، وإسهالًا حادًا، ونزيفًا، وارتفاعًا في درجة الحرارة.