الذهب يسجل صعودا جديدا بعد ساعات من التعاملات المسائية.. اعرف الجرام بكام؟

جدد سعر الذهب في مصر صعوده للمرة الثانية على التوالي وبعد ساعات قلائل من بدء التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 20-5-2026.

الذهب يصعد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا متوازنًا بقيمة ثابتة بلغت 10 جنيهات جديدة من بدء التعاملات، ليصل مجمل زيادته في ساعات لنحو 20 جنيها على الأقل.

كان سعر الذهب قد ارتفع 10 جنيهات بعد ساعتين من بداية التعاملات المسائية خلال اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6835 جنيهاً.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 7811 جنيها للشراء و 7754 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7160 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6835 جنيها للشراء و6785 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5858 جنيها للشراء و 5815 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 54.68 ألف جنيه للشراء و 54.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4530 دولار للشراء و 4529 دولار للبيع.