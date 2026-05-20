انخفض 35 جنيهًا.. تراجع جديد في سعر الذهب بأول التعاملات المسائية

انخفض سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء 20-5-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 35 جنيها علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية مقارنةبما كان عليه المعدن الأصفر مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6815 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7788 جنيها للشراء و 7720 جنيها للبيع.

بلغ سعر عيار 22 نحو 7139 جنيها للشراء و 7076 جنيها للبيع.

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6815 جنيها للشراء و 6755 جنيها للبيع.

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5841 جنيها للشراء و 55790 جنيها للبيع.

وسجل سعر أوقية الذهب 4496 دولار للشراء و 4495 دولار للبيع.

بلغ سعر الجنيه الذهب 54.52 ألف جنيه للشراء و 54.04 ألف جنيه للبيع.