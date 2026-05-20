تفاصيل رغبة برشلونة في ضم عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط نقلاً عن تقارير إسبانية اهتمام نادي برشلونة بضم المهاجم المصري عمر مرموش.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "تقارير إسبانية بتتكلم عن رغبة برشلونة في ضم عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية ، وأنه ممكن يكون حل كويس جدا هجوميا للفريق مع فليك ".

واضاف :"أعتقد أن كأس العالم مهمة جدا في مسيرة مرموش اللي بيلعب في صفوف مانشستر سيتي واحد من أفضل الأندية في أوروبا ولكن انتقاله أكيد لبرشلونة هيكون نقلة كبيرة جدا".

ويواصل مرموش تقديم مستويات مميزة في مشواره الاحترافي، بعدما انتقل إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، عقب تألقه اللافت في الدوري الألماني، وهو ما جعله محل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، قبل أن يختار العمل تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يواجه صعوبات في مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، خاصة بعد دخول باريس سان جيرمان بقوة على خط الصفقة، كما يضع النادي الكتالوني البرازيلي جواو بيدرو، لاعب تشيلسي، ضمن الخيارات البديلة، إلا أن المطالب المالية المرتفعة تمثل عقبة أمام إتمام الصفقة.