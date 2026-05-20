وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية
اتصالات النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس
الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح
وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر
رئيس البورصة المصرية: نستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول 2030
الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة
خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر.. تفاصيل
وزير الخارجية يؤكد اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
بسبب إغلاق مضيق هرمز.. الفاو تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش في حالة تأهب مع تصاعد التهديدات باحتمال تجدد الحرب مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: أدعم إسرائيل بنسبة 99%.. ونتنياهو سيفعل ما أقوله له

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل حديثه الأخير مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن العلاقة بينهما لا تزال قوية للغاية، وقال إن نتنياهو "سيفعل ما أقوله له"، واصفاً إياه بأنه "رجل طيب للغاية ورجل عظيم".

وخلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، شدد ترامب على دعمه الكبير لإسرائيل، قائلاً إن نسبة دعمه لها تصل إلى "99 بالمئة"، قبل أن يضيف مازحاً: "ربما بعد انتهاء هذه المحادثة سأترشح لمنصب رئيس وزراء إسرائيل".

وأشار ترامب إلى أن نتنياهو يعد “حليفاً جيداً”، مؤكداً أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يستجيب لما يطلبه منه، خصوصاً فيما يتعلق بالملف الإيراني، في وقت تتواصل فيه التوترات الإقليمية والمباحثات الدولية حول برنامج طهران النووي.

وفي الشأن الإيراني، أوضح ترامب أن واشنطن ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مضيفاً أن طهران تمر بحالة "تدهور اقتصادي واضح"، وهو ما اعتبره عاملاً ضاغطاً على القيادة الإيرانية خلال المرحلة الحالية.

كما تطرق ترامب إلى ملفات دولية أخرى، بينها العلاقات مع الصين، حيث أكد أن بلاده تعمل على معالجة قضية تايوان بالتنسيق مع بكين، مشيراً إلى إجراء "مناقشات ومباحثات بناءة" مع الرئيس الصيني.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، قال ترامب إن الولايات المتحدة تحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من الرئيسين الروسي والصيني، معتبراً أن الحوار مع القوى الكبرى يبقى ضرورياً للحفاظ على الاستقرار العالمي وتجنب التصعيد في عدة مناطق تشهد توتراً متزايداً.

محافظ الشرقية
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

