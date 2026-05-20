ترامب: أدعم إسرائيل بنسبة 99%.. ونتنياهو سيفعل ما أقوله له

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل حديثه الأخير مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن العلاقة بينهما لا تزال قوية للغاية، وقال إن نتنياهو "سيفعل ما أقوله له"، واصفاً إياه بأنه "رجل طيب للغاية ورجل عظيم".

وخلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، شدد ترامب على دعمه الكبير لإسرائيل، قائلاً إن نسبة دعمه لها تصل إلى "99 بالمئة"، قبل أن يضيف مازحاً: "ربما بعد انتهاء هذه المحادثة سأترشح لمنصب رئيس وزراء إسرائيل".

وأشار ترامب إلى أن نتنياهو يعد “حليفاً جيداً”، مؤكداً أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يستجيب لما يطلبه منه، خصوصاً فيما يتعلق بالملف الإيراني، في وقت تتواصل فيه التوترات الإقليمية والمباحثات الدولية حول برنامج طهران النووي.

وفي الشأن الإيراني، أوضح ترامب أن واشنطن ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مضيفاً أن طهران تمر بحالة "تدهور اقتصادي واضح"، وهو ما اعتبره عاملاً ضاغطاً على القيادة الإيرانية خلال المرحلة الحالية.

كما تطرق ترامب إلى ملفات دولية أخرى، بينها العلاقات مع الصين، حيث أكد أن بلاده تعمل على معالجة قضية تايوان بالتنسيق مع بكين، مشيراً إلى إجراء "مناقشات ومباحثات بناءة" مع الرئيس الصيني.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، قال ترامب إن الولايات المتحدة تحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من الرئيسين الروسي والصيني، معتبراً أن الحوار مع القوى الكبرى يبقى ضرورياً للحفاظ على الاستقرار العالمي وتجنب التصعيد في عدة مناطق تشهد توتراً متزايداً.