الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق تجاري مبدئي مع أمريكا لتجنب جمارك "ترامب"

توصل الاتحاد الأوروبي اليوم /الأربعاء/ إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة رئيسية تهدف إلى تجنب الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريحات بثتها شبكة "سي إن بي سي"، بهذا الاتفاق المؤقت بشأن تشريع إلغاء رسوم الاستيراد على السلع الأمريكية، داعية المشرعين إلى التحرك السريع لإتمام العملية الرسمية، ومؤكدة التزام الاتحاد بالوفاء بتعهداته لضمان تجارة متوازنة ومستقرة عبر المحيط الأطلسي.

ويتضمن الاتفاق آلية حماية تتيح لبروكسل تعليق التخفيضات الجمركية في حال تسببت الواردات الأمريكية في الإضرار بالصناعة الأوروبية، أو إذا واصلت واشنطن فرض رسوم تتجاوز 15 بالمئة على مشتقات الصلب والألومنيوم الأوروبية بحلول نهاية عام 2026.

ويأتي هذا الاختراق المبدئي، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مكثفة، ليمهد الطريق أمام التكتل الأوروبي للوفاء بالمهلة التي حددها ترامب حتى الرابع من يوليو المقبل للتصديق على الاتفاقية، وتفادي تهديداته السابقة برفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25 بالمئة.