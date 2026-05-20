الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

استخرج مسمار معدني بطول 10سم من طفلة عمرها عامين دون جراحة بالزقازيق

الفريق الطبي
الفريق الطبي
محمد الطحاوي

أكد الدكتور محمود طه عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق أن فريق وحدة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بقسم الأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق نجح في إجراء تدخل طبي دقيق لاستخلاص جسم غريب عبارة عن مسمار معدني بطول 10 سم من الاثني عشر لطفلة تبلغ من العمر عامين وذلك دون الحاجة إلى إجراء تدخل جراحي.

واضاف عميد كلية الطب أنه تم التعامل مع الحالة بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لتحديد موقع الجسم الغريب بدقة حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج المسمار بنجاح باستخدام المنظار في خطوة تعكس كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة والطارئة.

واشار الي أن فريق وحدة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير ضم كل من الدكتور حاتم حسين والدكتور حسام السعدني والدكتور محمد حامد والدكتور محمد عصام والدكتورة بسمة يوسف والدكتور أحمد حمدي والدكتور شريف الصباغ والدكتورة ياسمين هشام وشارك من قسم التخدير الدكتور نهى عبد الكريم والدكتور محمد مصطفى إلى جانب طاقم التمريض بالوحدة الذي ساهم في إنجاح التدخل الطبي وتقديم الرعاية اللازمة للحالة.

وتقدم الدكتور محمود طه عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق بخالص الشكر والتقدير إلى الطاقم الطبي بالوحدة، مشيداً بجهودهم المتميزة ودورهم الفعال في نجاح التدخل الطبي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالة بما يعكس مستوى الكفاءة والتميز داخل مستشفيات جامعة الزقازيق.

