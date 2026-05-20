الإشراف العام
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟

محمد صبيح

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 بشكل مفاجئ، وسط حالة من الترقب في سوق الصاغة وتحركات حادة في الأسعار، حيث خسر الجنيه الذهب حوالي 500 جنيه مقارنة بمستويات الأيام الماضية.

يأتي انخفاض أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع تراجع نسبي في سعر الدولار داخل سوق الصاغة وتحركات سعر الأونصة عالميًا، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 في مصر

جاءت أسعار الذهب المحدثة في مصر، وفق آخر تحديث الساعة 10:36 صباحًا، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7795 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6820 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 5845 جنيهًا للبيع و5810 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 4545 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 54560 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا سجل نحو 4483.5 دولار.

سعر دولار الصاغة سجل 54.07 جنيه مقابل 53.38 جنيه بالبنوك.

انخفاض كبير في سعر الذهب عيار 21 اليوم

ويعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك جاء تراجعه بنحو 100 جنيه ليثير اهتمام المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار التقلبات العالمية في أسعار الذهب وحركة الدولار.

ويرى متعاملون في سوق الذهب أن الانخفاض الحالي قد يمثل فرصة للشراء بالنسبة لبعض المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، في ظل توقعات باستمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة.

الجنيه الذهب يخسر 500 جنيه

كما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة وصلت إلى 500 جنيه، ليسجل 54560 جنيهًا للبيع، متأثرًا بانخفاض سعر الذهب عيار 21 الذي يدخل في تكوينه الأساسي.

ويتابع المستثمرون أسعار الجنيه الذهب باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن في السوق المصرية، خاصة مع التقلبات الاقتصادية العالمية.

ما أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم؟

يرجع هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر إلى عدة عوامل أبرزها:

تراجع سعر الأونصة عالميًا.

انخفاض وتيرة الطلب داخل السوق المحلية.

تحركات سعر صرف الدولار.

عمليات جني أرباح بعد موجات الارتفاع الأخيرة.

ويتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ترقب الأسواق العالمية لقرارات البنوك المركزية وتحركات أسعار الفائدة الأمريكية.

نصاب زكاة الذهب اليوم في مصر

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم، سجل نصاب زكاة الذهب عيار 24 وزن 85 جرامًا نحو 662575 جنيهًا.

