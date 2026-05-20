مدير مشروع تطوير ترام الإسكندرية: مباني بولكلي التراثية لن تُزال وسيتم تطويرها

أكد المهندس سيد كامل، مدير مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية، أن ما يتم تداوله بشأن إزالة محطة ترام بولكلي لا أساس له من الصحة، موضحًا أن المباني الموجودة بالمحطة مسجلة كمنشآت تراثية ولن يتم هدمها، بل ستخضع لأعمال تطوير وتأهيل ضمن مشروع تحديث الترام.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية من داخل محطة بولكلي، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف التطوير الشامل لمنظومة ترام الرمل لخدمة أهالي الإسكندرية، وتحسين جودة النقل الجماعي، مع الحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي للمحطات القديمة.

وأضاف أن أعمال المشروع تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لافتتاح ترام الرمل المطور بحلول يوليو 2028، بما يحقق نقلة حضارية كبيرة في منظومة النقل داخل الإسكندرية.